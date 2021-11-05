桃園經國重劃區首座指標性天幕　「水汴之心」啟用

▲水汴之心天幕以元寶造型打造明德宮文化意象。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園區「經國重劃區水汴一路明德宮『水汴之心天幕』5日竣工啟用」。市長鄭文燦表示，水汴之心天幕今年6月竣工，屋頂覆蓋以玻璃纖維薄膜材料為主，自潔性、半透光、耐久性長，打造出透光明亮、宜人舒適又安全的廣場空間，可容納約300人，也是經國重劃區首座指標性天幕，未來可舉辦社區活動與集會，歡迎鄉親多加利用。

鄭市長提及，經國重劃區周邊近年完成眾多建設，包括桃林鐵路路廊活化、整修汴洲公園、興建水汴頭大橋等5座新橋以及南崁溪河岸整治，均讓居民生活品質提升；為了優化南崁溪水質，市府也進行下水道、工業用水管制，提升攔河堰功能。此外， 明（2022）年中正北路與蘆興南路增設交流道即將完工，屆時將分散南崁三分之一車流；同時幸福路規劃都市計畫變更，將打通至中正路，未來民眾可前往捷運綠線G12站搭乘大眾運輸；中正路也將增設轉運站連結交流道，種種建設均讓周邊交通更順暢。

工務局長賴宇亭表示，水汴之心天幕搭配廟宇翹脊與土地公官帽造型，以元寶造型打造明德宮文化意象，並以「地方特色」、「多功能」、「全天候皆可使用」三要素為設計理念，提供市民優質休憩場所。本案整體工程包括公園新設天幕、風雨走廊和兒童遊戲設施改善，目前天幕及風雨走廊建置已完工，第二期工程將進行兒童遊戲場改善，並於明（2022）年第4季完工，未來將成為經國重劃區大型戶外親子活動據點及南崁溪自行車道沿線重要休憩景點。