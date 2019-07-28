天幕雨棚只能遮陽...社區籃球場重建3次花3千萬　挨轟愈蓋愈爛！

▲桃園三和天幕籃球場疑設計不良，多次施工引民眾抱怨：沒球打又放費公帑！（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／桃園報導

桃園市大園區三和社區活動中心，目前正在施工中，不過當地民眾對這項工程是抱怨連天！當地一名男子（下稱阿瀚）就跳出來指控，該活動中心的露天籃球場正重建第3次、耗資總計已3千多萬，但成果卻不盡人意，例：裝上「遮雨棚」卻只有遮陽效果、籃球框裝設位置有安全疑慮......等，並曾向相關單位反應所有問題，但卻沒有得到改善。

阿瀚表示，第1次裝修費約1200萬，將原本兩個籃球場變成一個，且認為地板材質非籃球場專用之外，還指出加裝遮雨棚也沒用，雨水一樣噴濺進去，雨天依舊不能打，加上旁邊兩支增設的籃框位置離全場很近，擔心會出現撞到受傷等意外，等等因素皆令民眾質疑1200萬花在哪？

阿瀚再表示，他跟里長反應後，有進行第2次施工，但卻只做了外圍鐵欄、門口多幾個字，籃框仍未改善。如今施工第3次，並預計要蓋羽球場，但民眾心中對於成果品質已打上大問號。

▲國民黨立委陳學聖直批該籃球場是「荒謬」工程！（資料圖／記者李毓康攝）

國民黨籍桃園市政治人物、現任第九屆立法委員陳學聖對此也向《ETtoday新聞雲》記者表示，聽到民眾的心聲後，他有親自去查看籃球場，認為確實是設計失敗、浪費公帑的「荒謬」修建工程！原本已鋪好的鋼筋水泥再重新挖開翻修，天幕效果不佳又再花錢重整，但籃球場地面卻使用可能容易滑倒的材質，以及有打全場容易撞到等問題，民眾反映都沒有改善。並指出，該工程1年多內已動工3次，目前已上呈公文至體育局，希望能改善所有問題，不要到時後有第4次施工，浪費人民辛苦繳納的錢！

▼民眾擔心側邊籃球框設計位置及地面恐引發危險。（圖／民眾阿瀚授權提供）

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