「我老公要停！」騎士夫妻人肉佔位嗆聲　網看影片酸：這一對真配

記者崔子柔／綜合報導

一名女網友發文表示，她近日在北護附近要停機車，卻看見一名婦人佔著車位，還嗆「看我幹嘛，我老公要停」，逼得她報警處理，對方還嘴硬說是原PO不懂事，直到警察要來才離開。

▲騎士夫妻檔佔位被糾正，嘴硬不認錯。（圖／爆料公社）



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原PO在臉書社團「爆料公社」發文指出，她2日早上9時許要在北護周邊停車，碰上一名婦人站在車格內不走，並稱「我先看到車位，所以我站在這，我老公來了要停」，隨後對方老公騎車前來，也不顧原PO在車格前，作勢催油門要將她逼走。

雙方僵持不下，原PO也拿起手機錄影，並告知對方不該用人體佔車位，隨後打電話報警，不過騎士夫妻卻反過來說是原PO不懂事，遲遲不離開，還酸「為一個車位報警耶，你受傷嗎？骨折嗎？莫名其妙」，直到原PO再次接到警察來電，夫妻檔才騎車走人。

▲婦人不認輸，也拿起手機錄原PO。（圖／爆料公社）



影片曝光後，多名網友對騎士夫妻檔的行為不滿，紛紛留言表示，「這一對啊真是配」、「真是不要臉」、「很會講怎麼不等警察來繼續講」、「夫妻還真是沒水準」、「為什麼常有人覺得自己違規有理」。

其實根據《道路交通管理處罰條例》第78條規定，行人只要在交通頻繁的地方阻礙交通，就可以處300元的罰款，如果在道路上堆放物品妨礙交通，可以依第82條的規定處1,200元到2,400元的罰款。如果遇到人肉佔位溝通無果之後，還是要報警請警察處理，以免自行處理衍生出更多的問題來。