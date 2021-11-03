直擊霸氣女警抓人現場！半裸男暴走拒捕　她喊「給我趴下」超帥的

記者陳以昇／新北報導

新北市保大2名警員日前在五股區發現1輛可疑車輛，盤查一名裸半身的男子，在儀表板上發現毒品殘渣袋，經試劑檢驗為安非他命，男子突然暴走對男警肢體反抗，旁邊女警喝斥「你配合，東西（毒品）拿出來」，男子遭壓制上銬喊痛，女警霸氣回「你動粗我同事，在我面前，你給我趴著！」，男子訊後依毒品法移送偵辦。

▲半裸毒蟲反抗拒捕，女警霸氣嗆「你給我趴著」。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月（10月）30日下午3時許，新北市保安大隊第二中隊2名警員在執行巡邏勤務時，發現30歲林姓男子駕駛白色小客車，裸著上身停在五股區成泰路三段路旁，警員上前盤查時，發現林男有毒品前科，問話時言詞閃爍、精神恍惚，女警眼尖看到儀表板上有一只夾鏈袋，要求林男拿出化驗。

▼女警用試劑檢驗殘渣袋，確認是毒品安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男強作鎮定堅決否認是毒品，經警方用試劑檢驗後，確認為毒品安非他命，隨即要求他下車，這時林男突然暴走，不但不配合，還用肢體拒捕與男警發生衝突，旁邊女警大喊「你配合，東西（毒品）交出來！」由於林男身材壯碩，男警有點招架不住，除了無線電喊同仁支援外，還請熱心路人協助壓制。

林男遭壓制後不斷喊痛，要求鬆開手銬「我這邊有開刀，我手開始麻掉了啦」，女警霸氣回「你動粗我同事，在我面前，你給我趴著！你不要在那邊給我大呼小叫」，警方在他口袋又起獲1包毒品安非他命約0.44公克及吸食器，訊後依毒品危害防制條例移送偵辦。

腦公！你不可以賴帳喔

▼警方起獲毒品安非他命及吸食器 。（圖／記者陳以昇翻攝）