　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

直擊霸氣女警抓人現場！半裸男暴走拒捕　她喊「給我趴下」超帥的

記者陳以昇／新北報導

新北市保大2名警員日前在五股區發現1輛可疑車輛，盤查一名裸半身的男子，在儀表板上發現毒品殘渣袋，經試劑檢驗為安非他命，男子突然暴走對男警肢體反抗，旁邊女警喝斥「你配合，東西（毒品）拿出來」，男子遭壓制上銬喊痛，女警霸氣回「你動粗我同事，在我面前，你給我趴著！」，男子訊後依毒品法移送偵辦。

▲▼新北市保大盤查半裸毒蟲，遭到反抗拒捕，女警霸氣嗆「你給我趴著，對我同事動粗，在我面前 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲半裸毒蟲反抗拒捕，女警霸氣嗆「你給我趴著」。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月（10月）30日下午3時許，新北市保安大隊第二中隊2名警員在執行巡邏勤務時，發現30歲林姓男子駕駛白色小客車，裸著上身停在五股區成泰路三段路旁，警員上前盤查時，發現林男有毒品前科，問話時言詞閃爍、精神恍惚，女警眼尖看到儀表板上有一只夾鏈袋，要求林男拿出化驗。

▼女警用試劑檢驗殘渣袋，確認是毒品安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市保大盤查半裸毒蟲，遭到反抗拒捕，女警霸氣嗆「你給我趴著，對我同事動粗，在我面前 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男強作鎮定堅決否認是毒品，經警方用試劑檢驗後，確認為毒品安非他命，隨即要求他下車，這時林男突然暴走，不但不配合，還用肢體拒捕與男警發生衝突，旁邊女警大喊「你配合，東西（毒品）交出來！」由於林男身材壯碩，男警有點招架不住，除了無線電喊同仁支援外，還請熱心路人協助壓制。

林男遭壓制後不斷喊痛，要求鬆開手銬「我這邊有開刀，我手開始麻掉了啦」，女警霸氣回「你動粗我同事，在我面前，你給我趴著！你不要在那邊給我大呼小叫」，警方在他口袋又起獲1包毒品安非他命約0.44公克及吸食器，訊後依毒品危害防制條例移送偵辦。

腦公！你不可以賴帳喔

▼警方起獲毒品安非他命及吸食器 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市保大盤查半裸毒蟲，遭到反抗拒捕，女警霸氣嗆「你給我趴著，對我同事動粗，在我面前 。（圖／記者陳以昇翻攝）

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
快訊／士林公寓發生大火　警消救出3人
南韓「這款飲品」驗出肝毒成分　台灣也買得到...食藥署說話了
女星接種莫德納第2劑！「心跳剩51下」緊急送急診
彭帥不倫戀登上「中國外交部記者會」　發言人尷尬回應
網紅拍片害少女被炸死！跌落神壇2年「穿白紗」閃婚
病患妻求他畫符「鎮住牛頭馬面」　醫認：她說的沒錯
外送員急著關電梯！70歲奶奶被夾住拖行「腰斬」死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／士林公寓發生大火　警消救出3人

5煞嫌餐酒館服務差憤砸店！囂張嗆：幫你修大門　客人慘被割傷

直擊霸氣女警抓人現場！半裸男暴走拒捕　她喊「給我趴下」超帥的

屏東工業區前火燒車　3車撞一團突起火2人受傷送醫

快訊／台南西港大橋傳溺水　橋上留機車、拖鞋...警消搜救中

快訊／22歲男陳屍南港家中！母返家叫吃飯　開門一看嚇壞崩潰

影／桃園偷車大盜！連偷15輛汽機車　開到沒油沒電就丟再找目標

失婚男遭酒店蛇蠍女設局慘死　全身套袋「塞40公斤石塊」丟河

路竹人深夜被刺鼻「阿摩尼亞味」臭醒　一查竟是無良金屬廠害的

全台詐騙財損27億！立委：我粉專接詐騙簡訊...刑事局秀打詐數據

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

外送員疑為躲太陽「路中突停下」　他按喇叭提醒反被嗆：我又沒犯法

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

快訊／士林公寓發生大火　警消救出3人

5煞嫌餐酒館服務差憤砸店！囂張嗆：幫你修大門　客人慘被割傷

直擊霸氣女警抓人現場！半裸男暴走拒捕　她喊「給我趴下」超帥的

屏東工業區前火燒車　3車撞一團突起火2人受傷送醫

快訊／台南西港大橋傳溺水　橋上留機車、拖鞋...警消搜救中

快訊／22歲男陳屍南港家中！母返家叫吃飯　開門一看嚇壞崩潰

影／桃園偷車大盜！連偷15輛汽機車　開到沒油沒電就丟再找目標

失婚男遭酒店蛇蠍女設局慘死　全身套袋「塞40公斤石塊」丟河

路竹人深夜被刺鼻「阿摩尼亞味」臭醒　一查竟是無良金屬廠害的

全台詐騙財損27億！立委：我粉專接詐騙簡訊...刑事局秀打詐數據

快訊／士林公寓發生大火　警消救出3人

東北角「鮮物本舖」嚐貢寮鮑　體驗漁村風情舌尖上饗宴

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友…

網紅拿刀拍照被家長私訊「做好示範」　網吐槽：教育推給公眾人物

嵐合體了！櫻井翔為台粉錄製「驚喜彩蛋」　演唱會電影在台上映

林靜儀承擔！迎戰中二補選　蔡英文：一定贏過只想絆倒台灣的人

中信盃黑豹旗／麗山吳浤叡場內轟又策動雙殺　淘汰大直首闖64強

關掉臉書生日提醒的人　代表「心靈比一般人更富足」

迪麗熱巴近照「鼻子崩壞變形」！　修過頭惹禍…粉絲傻眼求：關掉美顏

中信盃黑豹旗／育民10比1奪勝　教練肯定社團復旦派王牌

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

社會熱門新聞

快訊／台南安平港驚見赤裸女浮屍　民眾嚇傻報警

北市士林大械鬥　40人亂刀互砍3重傷

新北整復師性侵3女！她按摩「一陣暈眩」驚覺是高潮怒告

水流腐屍身分曝光　酒店女友涉嫌殺人

親姊失蹤20年…基隆男急尋人：爸爸要出殯

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

快訊／北投機車騎士自撞　重傷送醫不治

演習誤觸開關！阿帕契「飛彈發射架」掉落

捲士林大械鬥　爆乳妹坐賓士車滿臉問號

10萬包養小20歲酒店妹　蛇蠍女嫌少誘殺純情男

網紅小玉製換臉謎片！YouTube：停止營利資格

即／北市南港驚傳墜樓　男子陳屍大樓後方空地

年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

更多熱門

相關新聞

即／22歲男陳屍南港家中　母返家開門崩潰

即／22歲男陳屍南港家中　母返家開門崩潰

台北市南港區研究院路3日晚間6時許驚傳22歲陳姓男子，在家燒炭輕生，母表示敲門想叫兒子出來吃飯，卻沒有回應，打開房門驚見兒子已經倒臥在地，趕緊報警，救護人員緊急到場，但男子已明顯死亡，一旁留有遺書，至於詳細原因仍有待警方進一步調查釐清。

失婚男遭酒店女設局慘死　全身綁40公斤石塊丟河

失婚男遭酒店女設局慘死　全身綁40公斤石塊丟河

男大生自摔機車瞬間燃燒　出事地點太巧了

男大生自摔機車瞬間燃燒　出事地點太巧了

雲林警匪槍戰釀2傷　犯罪集團16人送辦

雲林警匪槍戰釀2傷　犯罪集團16人送辦

蜜袋鼯幼崽走失　隔天肚子餓回家了

蜜袋鼯幼崽走失　隔天肚子餓回家了

關鍵字：

新北市保大安非他命拒捕女警影音

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

「藝FUN券」最後一週抽籤出爐！

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

快訊／理科太太發聲認了離婚！130字惹心疼

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

正妹穿比基尼「三角洲異常凸起」

謝和弦爸婚前叮嚀「兒不適合生小孩」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面