5煞嫌餐酒館服務差憤砸店！囂張嗆：幫你修大門　客人慘被割傷

記者陳以昇／新北報導

新北市1名男子日前與友人到板橋區一家餐酒館飲酒，過程中不知何故與店員起口角衝突，最後悻悻然離去；事後男子覺得面子掛不住，夥同4名友人持球棒砸毀餐酒館大門玻璃，嗆聲「我來幫你裝修大門」，警方獲報不到3小時，循線逮捕5人到案，訊後依毀損、恐嚇及妨礙秩序等罪送辦。

▲5煞不滿餐酒館服務持球棒砸店 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，22歲潘姓男子日前跟朋友到板橋區信義路上「醉板橋」餐酒館喝酒作樂，疑喝醉覺得店家服務態度不好，跟店員起口角，結果吵不贏又站不住腳，一行人悻悻然離開，但潘男自覺面子掛不住，在朋友面前丟臉，因此懷恨在心。

▲▼餐酒館玻璃大門破裂波及用餐客人 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

3日凌晨2時許，潘男找來29歲杜男、26歲李男、30歲林男及23歲江男等4人，分乘3部機車手持球棒，來到餐酒館門前，大聲嗆聲「講話不要太秋，我來幫你裝修大門！」，隨即亂棒砸毀大門玻璃後揚長而去，飛濺的玻璃還割破一名用餐客人的嘴唇；警方獲報後循線鎖定潘男，不到3小時，將5人逮捕到案，訊後依毀損、恐嚇及妨礙秩序等罪送辦。

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▼警方循線逮捕起獲作案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）