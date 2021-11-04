快訊／酒店蛇蠍女殺包養男案情擴大！全家恐涉案父母、弟弟遭聲押

記者唐詠絮／彰化報導

彰化埔鹽東螺溪驚傳水流屍命案，死者張姓男子疑遭包養的酒店女林姓女子殺害棄屍，整件案情在溪湖警方抽絲剝繭下，將涉嫌殺人的林姓酒店女拘提到案。最新消息是，林女的爸爸、媽媽及弟弟也疑涉案，全都遭聲押，現正在開羈押庭中。

▲林女家人全遭聲押。（圖／記者游瓊華翻攝）



溪湖分局表示，經檢警擴大清查後，發現林女的50歲父親、49歲母親以及24歲弟弟涉嫌重大，旋即報請檢察官核發拘票並拘捕3人到案，訊後均依殺人罪嫌移送彰化地檢署偵辦，並經檢察官向該管法院聲請羈押，現正開羈押庭中。

▲彰化林女涉嫌殺害張男。（圖／翻攝自爆料公社）

據了解林女面貌姣好，人住在桃園，在台北酒店工作，雖然已經30歲，外表看似清純，但交際手腕非常的高，每月有10萬元收入，去年與張男認識後，離婚的張男便整個人陷入溫柔鄉內，被她迷得團團轉，而張男在死前工作有高收入，便以每個月10萬元包養對方，也經常跟她出雙入對，也買了一輛高達200多萬的BMW新車給她，對女友寵愛有加。

▲彰化驚傳水流屍命案，死者為張姓男子。（圖／記者唐詠絮翻攝 爆料公社）



林女自從今年酒店因疫情關門後，轉戰私人俱樂部，收入有增無減，她對於張男的每月10萬元包養費仍不滿足，兩人經常發生吵架。張男的朋友透露，他消失後，帳戶裡的錢卻一直被提領，相隔兩個禮拜後再找到人，已經是一具冰冷屍體，台中警方也在逢甲大學附近找到死者的BMW座車。

林女到案後避重就輕，甚至對檢警隻字未提到有被張男包養過，也不承認有提領張男的錢，只坦承有跟張男到海邊同遊，起口角衝突，同行的友人挺身而出，將張男殺死，並將他棄屍，其餘的不願意多說，被警方依殺人罪將林女移送彰化地檢聲押獲准，而檢警也傳喚林女母親、父親及弟弟到案說明，3人都以殺人罪嫌送彰化地檢署偵辦，並經檢察官向法院聲請羈押。