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金門洪通！工友退休轉身揮畫　庭院圍牆秒繽紛

記者林名揚／金門報導

金門退休國小校工李振謙無師自通，發揮繪畫天分，把住家庭院和房子牆壁畫滿各式動物和花草人物；不少民眾行經李家，看到熱鬧繽紛的彩繪，得知出自7旬老翁之手，佩服不已。

▲▼金門退休工友變化家。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門退休工友變畫家。（圖／記者林名揚翻攝）

走過金門西浦頭鄉間小路，會看到一棟2層民宅畫滿雞、猴、草泥馬和孔雀、龍蝦、螃蟹等各種動物，五彩繽紛亮麗吸睛。這些都是77歲古寧國小退休工友李振謙的傑作，只讀過小學5年書，無師自通的他，笑呵呵說道：「畫好玩的，大家歡喜就好」他用色大膽，畫法粗中有細，經驗不少鄉親，直呼他是「金門的洪通」，比一般學院派畫家的作品更讓人有感。

▲▼金門退休工友變畫家。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門退休工友變畫家。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門退休工友變畫家。（圖／記者林名揚翻攝）

在古寧國小當了30年工友的李振謙說，小時候戰亂的日子過得苦，書都沒得念，更沒老師教繪畫，退休後就在紙張上隨便畫畫，也不曉得自己畫得好不好。幾個月前，他突發在西浦頭住家圍牆作畫的念頭，他以油漆當水彩，大刷、中刷、小刷當畫筆，甚至連大掃帚也派上用場，就當作彩筆隨手揮灑。他有空就畫，沒有打任何構圖底稿，也不看圖片影像，完全靠自己腦中想像，直接在牆壁上作畫下，大公雞、台灣藍鵲、孔雀、猴子、草泥馬等一一活跳跳的出現，鮮艷色彩和粗獷線條，讓慕名到訪者直說樸實無華、畫得好。

▲▼金門退休工友變畫家。（圖／記者林名揚翻攝）

▲李振謙使用非學院派的工具，在牆壁上隨興作畫。（圖／記者林名揚翻攝）

李振謙直接從腦海中擷取圖像，使用非學院派的工具，在牆壁上隨興作畫，雖然已年屆八旬，但李振謙每日天剛亮就出門跑步，也會購買縣立體育館健身房票券，即使因為疫情暫停前往，但仍在家自製健身器材，每天總要拉上幾回練練身體。

▲▼金門退休工友變畫家。（圖／記者林名揚翻攝）

▲李振謙雖然已年屆八旬，但他每日天剛亮就出門跑步，也在家自製健身器材，每天總要拉上幾回練練身體。（圖／記者林名揚翻攝）

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