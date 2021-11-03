媽打莫德納嬰出生1天亡　醫：關聯難斷「凝血功能異常」可能原因曝

▲孕媽打莫德納「嬰出生1天就死亡」，醫：3大原因恐致凝血功能異常。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

昨日另新增9例接種疫苗後死亡個案，包括一名0歲新生兒，為母親在懷孕期間接種過兩劑莫德納，出生1天後就凝血功能異常不治。對此醫師表示，難以判定與疫苗相關性，就算孕婦未接種疫苗，新生兒也可能因為3大原因出現凝血功能異常，呼籲孕婦不應因單一事件就棄打疫苗。

指揮中心發言人莊人祥說明，該名0歲死亡個案是母親在7/19接種過第一劑莫德納，當時只有有手部痠痛症狀，8/13接種第二劑沒有不舒服反應，懷孕期間產檢也正常，直到10/6凌晨破水，胎兒出生後，有凝血功能異常，10/7下午死亡。新生兒死因為急性肺出血、瀰漫性血管內凝血，會協助媽媽申請預防接種受害救濟。

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婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產科主治醫師黃建霈受訪表示，目前已有上萬名孕婦接種過疫苗，該名個案只是特例，且孕婦就算未接種疫苗，依然可能會因先天免疫問題、病毒感染等原因，生出凝血功能低下寶寶。

黃建霈提到，臨床上比較常遇到的，就是媽媽血小板低下，以致在生產時出現抗體攻擊血小板情形；另外，孕期感染巨細胞病毒，也可能也發血液問題，導致胎兒凝血功能異常。不過發生率都不到千分之一，呼籲孕婦不要因一例個案，放棄接種疫苗。

▲指揮中心發言人莊人祥說明嬰兒死亡原因。（圖／指揮中心提供）

台北長庚產科主任洪泰和醫師受訪時也表示，國外多份研究報告已指出，孕婦接種莫德納疫苗發生流產或造成新生兒異常機率，與未接種疫苗並無差別，還是要檢視懷孕過程是否有異常，以排除與疫苗相關性。

他也提到，造成新生兒出現凝血功能異常原因有三，一為在生產時出現菌血症或敗血症，可能因為破水時間過長所致；二為母親有血小板過低問題；最後一項也是最少見的為胎盤早期剝離，因為失血過多造成新生兒凝血功能異常。

根據指揮中心統計，昨日共新增208件疫苗接種後不良事件通報，其中103件非嚴重、96件嚴重，另新增9人死亡。接種AZ疫苗死亡年齡介於41歲至69歲之間，為接種疫苗後2日至101日間發生；同期新增5例莫德納接種後死亡，年齡介於0歲至77歲之間，為接種疫苗4日至55日間發生。