打莫德納卻放鳥！醫創「七言絕句」嘆：殘劑即是廢棄　網氣炸了

▲醫師張博揚無奈民眾預約放鳥，「殘劑即是廢棄」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣今（3）日喜迎連9天本土＋0，疫苗人口涵蓋率也來到73.97%，國內疫苗量看似充裕，卻似乎碰上施打停滯期！小兒科醫師張博揚今上午在粉專急呼有1劑莫德納殘劑，歡迎民眾前來接種，但隨後刪文，再PO自創的七言絕句，苦嘆，「殘劑即是廢棄，已經沒有在乎了」，字句間看得出滿是無奈。

身處第一線為民眾接種新冠疫苗的板橋小兒科診所醫師張博揚，不時會在粉專上提醒民眾疫苗最新施打資訊，然而今上午才釋出診所有1劑莫德納殘劑的消息，提供民眾接種，但記者發現該篇文章隨後遭刪除，下午醫師再發自創的「七言絕句」訴說無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張博揚醫師PO文寫到，現在的狀況是殘劑即是廢棄，已經沒有人在乎了，正所謂「有事爽約無所謂，下期再約很方便，醫師看著很無言，反正不是我的錢。」

面對網友預約疫苗卻放鳥，有網友不滿地說：「其實真的要訂一些懲罰措施」、「這種心態要不得！沒疫苗時該該叫！有疫苗時爽約然後又說我要疫苗！」、「看了很難過，一堆莫粉，沒疫苗就一直靠X，有疫苗還要挑時辰打不用請假」、「無故爽約真的不好，疫苗還是很稀有珍貴，應該要訂罰則，無故爽約的，以後只能限定打某廠牌的疫苗沒得選，這樣以後就沒人敢了」。