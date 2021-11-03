日本疫情趨緩恐是錯覺！教授用AI預測「下波疫情」：12月業力引爆

▲日本恐於明年1月再度迎來第6波新冠疫情，圖為東京澀谷年輕人參加萬聖節變裝派對。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本新冠肺炎第5波疫情從9月中旬以後已趨緩不少，就連東京都已經連續17天新增確診者人數低於50，儘管有專家指出是疫苗策略奏效、也有專家認為是病毒基因變異速度過快而來不及修復，導致病毒「自我毀滅」。不過，有專家透過AI模擬分析，預測日本恐怕將於12月迎來第6波疫情。

根據日媒《NHK》，名古屋大學教授平田正晃日前參與由日本內閣官房主導的「新冠肺炎人工智慧（AI）模擬計畫」，他將氣候條件、疫苗接種現況、人流變化等各種條件加以組合，透過AI系統進行分析與預測，結果顯示疫情恐怕會於12月開始再度擴大，並於明年1月中旬迎來第6波大流行。

不過平田正晃也認為，隨著日本國內疫苗接種覆蓋率已有顯著提升，預計第6波疫情的規模有可能比起第5波還要來得更小。

他表示，「在第5波疫情以前，雖也有成功預測新一波疫情來襲，也有預測將出現大量確診病例，但疫苗接種的效果開始顯現，使得9月起病例開始急速下降；不過接下來是年底忘年會（職場年底餐會）的旺季，人與人接觸的機會將大為增加，且疫苗保護效果開始減弱，因此預估第6波疫情高峰將於明年1月到來。」

平田正晃呼籲，接種做為「加強針」的第3劑疫苗，有助於減緩確診病例增加的速度。據悉，日本政府擬於今年12月起針對醫護人員開始施打第3劑疫苗。

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