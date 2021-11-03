急救利器！花蓮男命危　CPR+電擊+電動骨針救回

▲緊急救護人員到達現場時患者已呈OHCA狀態。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局於10月01日清晨接獲一件OHCA通報，患者無意識、無呼吸、無脈搏急迫救護案件，當即派遣轄區仁里分隊前往救援，同時由高級救護技術員EMTP陳國榮、巫星儀及小隊長蔡璽鈞前往協助，實施三人高級救命術。



緊急救護人員到達現場時患者已呈OHCA狀態，救護人員立即給予CPR，現場AED建議電擊一次，並進行相關急救措施，給予急救藥物，啓動使用電動骨針，建立輸液管道及給藥，患者到院後隨即回復生命徵象。20日後患者出院且恢復正常生活。

▲▼救護人員施以CPR再用電擊一次，最後啓動使用電動骨針，建立輸液管道及給藥，患者到院後隨即回復生命徵象。



電動骨針能夠幫助救護人員對已經失去呼吸、心跳的OHCA傷病患更快速有效的建立輸液管道。骨針主要的施打位置在小腿處的近端脛骨或是肩膀處的肱骨頭上，對到院前的救護技術人員而言，有著操作容易、成功率高等優點。花蓮縣消防局的骨針由「愛爾麗醫美集團」所捐贈的，大大提升花蓮的救護量能。





花蓮縣消防局長林文瑞表示特別感謝「愛爾麗醫美集團」所捐贈的電動骨針，為花蓮提供急救利器，能讓現場救護人員可以立即打上骨針，並給予急救藥物，讓現場救護能量提升，使救護人員能更加快速的急救病患，提升救護品質，能夠更好的維護本縣縣民生命安全。