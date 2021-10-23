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社會 社會焦點 保障人權

私刑地獄9hrs　電擊烤下體+逼喝尿吃大便+榔頭碎手...原因曝

▲桃園市張姓男子2019年疑似對未成年少女性侵，事後被交保引發受害少女親友不滿動用私刑凌虐，並逼迫脫光衣物以辣椒水噴灑下體，過程還以手機拍攝還上傳臉書進行公審。（示意圖／視覺中國CFP）

男子遭多人擄人凌虐9小時，法院部分審結判刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

台中林姓男子找陳姓男子投資事業不成，竟糾眾將陳男擄走帶到彰化某廠房內，長達9小時的時間極盡凌虐，電擊、火烤、辣椒醬伺候他身體與下體，還逼喝尿吃大便，甚至榔頭重擊手掌導致骨折。台中地院針對黃姓共犯審結，依共同犯剝奪他人行動自由罪，判處4月，得易科罰金；林等8人則另案審理中。

判決書指出，林姓男子去年找陳姓男子一起出資投資事業，遭陳男拒絕。林男因此心生不滿，夥同黃男等多人共謀，去年2月4日晚上6點，開2輛車前往陳男住處外埋伏。一行人見陳男開車返家，立刻上前將他強押上車，先驅車到南投某休息站會合後，再開到彰化縣伸港鄉一處廠房。

林男得知陳男已被帶到該處後立刻到場，並夥同劉男、蔡男、黃男等人，分持球棒、榔頭毆打陳男後，接著還拿電擊棒電擊陳男身體、點火燒烤頭髮及下體、辣椒醬倒下體，還逼他喝尿吃大便及檳榔汁等凌虐。

林男更拿走陳男手機，用通訊假冒陳男，跟他一名友人借貸155萬元，原本答應的友人後來發現有異，拒絕交錢。林男憤而拿榔頭敲斷陳男左手掌，導致手掌多處骨折，陳也因為之前的凌虐，身體及四肢多處瘀挫傷。林等人直到隔天凌晨3點多，才開車將陳男送到中國醫藥大學附設醫院，剝奪陳男自由超過9小時。

林等人傷害罪部分，在檢察官偵查時與陳男和解，陳男當庭撤回告訴。法官審理後認為事證明確，林男等8人另案審理中，施暴共犯黃男則坦承犯行，已和解取得陳男原諒，依共同犯剝奪他人行動自由罪，判處4月，得易科罰金。

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