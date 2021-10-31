騙警要投降　擁槍男留遺書「媽媽對不起」轟頭命危

▲擁槍戴男見警方上門，竟留遺書自戕。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

清水警分局30日晚間跨區到南區緝捕一名擁槍的戴姓男子，得知警方上門，竟佯稱整理物品，在屋內留下「媽媽對不起」遺書，30分鐘後突然朝頭部右前額開槍自戕。經送醫急救後，目前在加護病房，性命垂危。

警方日前接獲線報，39歲戴姓男子擁槍自重，經報請檢察官指揮並取得搜索票後，昨晚掌握戴男行蹤，發現他躲到南區興大路巷內的友人租屋處。偵查隊3個小隊約晚間8點半到場並荷槍實彈，向戴男喊話要他棄械投降。

戴男知道逃不掉，跟警方溝通後表示自己要整理物品，結果經過約30分鐘，屋內就傳出碰一聲槍響。警方立刻衝入，發現戴男頭部中彈倒地，右手還拿著一把改造手槍，研判是自戕，立刻將他送醫急救。雖然恢復呼吸心跳送到加護病房，但仍性命垂危。

據了解，警方在現場查扣到1把90改造手槍，2個彈匣、13顆子彈及1個彈殼。戴男頭部右前額中彈，子彈貫穿，現場還留有遺書，內容寫到「媽媽對不起」等簡短文字。

警方表示，戴男當時獨自一人在屋內，相關物證均將送交檢察官，至於男子槍枝來源及自殺原因，都有待調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995