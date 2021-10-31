不想再回牢籠...擁槍男留遺書自戕命危　家屬決定放棄急救

▲擁槍男在屋內自戕，警方現場蒐證。（圖／民眾提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

警方30日跨區緝捕擁槍戴姓男子，戴男疑似之前因販毒案關10多年，不想再被關，竟佯稱整理物品，屋內留下「媽媽對不起」遺書，自己朝頭部右前額開槍自戕。經送醫急救後，家屬31日已決定放棄急救。警方表示，將釐清槍枝來源及是否有共犯。

清水警分局日前接獲線報，39歲戴姓男子擁槍自重，經報請檢察官指揮並取得搜索票後，持續跟監追緝戴姓男子。昨晚掌握戴男躲到南區興大路巷內的友人租屋處。偵查隊3個小隊10多人約晚間8點半到場並荷槍實彈，向戴男喊話要他棄械投降。

戴男知道逃不掉，跟警方溝通後表示自己要整理物品，結果經過約30分鐘，屋內就傳出碰一聲槍響。警方立刻衝入，發現戴男頭部中彈倒地，右手還拿著一把改造手槍，研判是自戕，立刻將他送往中山醫學大學附設醫院急救。雖然急救後恢復呼吸心跳並送到加護病房，但戴男仍性命垂危。其家屬趕到醫院聽完醫生說明後，已決定放棄急救。

據了解，戴男之前因販毒案，在牢裡蹲了10多年，近年才出獄，卻因擁槍遭警方鎖定。警方在現場查扣到1把90改造手槍，2個彈匣、13顆子彈及1個彈殼。戴男頭部右前額中彈，子彈貫穿，現場還留有遺書，內容寫到「媽媽對不起、無法孝順妳」等簡短文字。

警方表示，戴男當時獨自一人在屋內，相關物證均將送交檢察官。可能他之前關太久，萬一再被抓到又得再入獄，關怕了才會做出衝動行為。至於男子槍枝來源及是否另有共犯等，都有待調查釐清。

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