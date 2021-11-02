　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南南區清水路完成路平改善　串聯海岸風光提升觀光效益

▲台南市工務局完成南區清水路路平改善工程，道路串聯黃金海岸風光，提升觀光效益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市工務局完成南區清水路路平改善工程，道路串聯黃金海岸風光，提升觀光效益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區清水路為中華南路至安平港，並通往台86、安平工業區、高雄市主要的重要聯外道路，人車往來頻繁，惟十多年來一直未重新翻修，道路老舊遇雨易積水影響居民行車安全，市府積極爭取獲得中央補助，立即辦理改善工程，10月26日完路平改善，引領民眾一路通往黃金海岸，沿海線景緻別有一番風味。

▲台南市工務局完成南區清水路路平改善工程，道路串聯黃金海岸風光，提升觀光效益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，清水路是南區重要聯外道路，也是鯤鯓里居民出入的主要道路。經過路平改善後，民眾由市區沿清水路一路通往黃金海岸海邊，別有一番獨特風味；清水路接安平聯外道路向北走可達「四鯤鯓海景天橋」，是連接龍崗國小與海岸堤防最安全的道路，並重新串聯「臺江古地」水岸與地景，延伸出一處能夠看海的空中散步廊道，沿著堤防一直向南延伸都是民眾散步、看夕陽的好地方；還有黃金海岸方舟、擁有許多熱帶濱海植物的灣裡親水公園，及公62、公65海岸廊帶公園；如此陽光、沙灘、海浪、夕陽，美景如畫景象，通過清水路可以帶領一探究竟。

清水路路平道路改善工程總經費約1776萬元，其中前瞻計畫中央補助1280萬元，地方配合款495.8萬元，改善道路全長約1500公尺，寬度約23公尺，完工後除可提升台南市聯外道路的更好品質，進一步搭配周邊環境景觀及交通改善工程，可讓附近整體景觀煥然一新，除挹注觀光實力，更可以讓市民有感市府的努力。

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
王金平隨扈「爆當街亮槍」嚇民眾　警方回應了
高雄「165萬特斯拉」送出！　她在藥妝店花1017元中了
王金平座車爆糾紛「隨扈亮槍」　現場影片曝！
快訊／北捷文湖線異常！　辛亥-動物園「改公車接駁」
「這組神號」連四週中獎！　3000元入袋爽爆
瑞莎批全錦賽沒軟墊、裁判有問題　體操協會回應了
雅虎宣布退出中國！　產品服務無法再使用
20歲男遭同事「亂棒虐殺」慘死　相驗出爐
LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載
鳳梨友「私刑保母」慘了　警方喊話要辦！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

劉櫂豪爭取560萬元興建南迴公路安朔高架橋隔音牆　提早完工

台東縣今辦理全國性平論壇峰會　聚焦性別平權與性平醫療照顧

台東基督教醫院陳玉祥醫師　獲第31屆醫療個人奉獻獎

環球科大結合善心團體　連6年共辦偏鄉小學英日語文化體驗營

台南南區清水路完成路平改善　串聯海岸風光提升觀光效益

台東慢食節獲日本優良設計獎金獎　線上頒獎肯定在地飲食慢實力

「來！搭著我的肩！」霸氣警護視障男返家

雲林柳丁產季來了　跨業吃法率鮮上市

大新竹唯一兒童醫院明年啟用　急重罕症在地醫療

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票　超省錢旅遊攻略曝

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

劉櫂豪爭取560萬元興建南迴公路安朔高架橋隔音牆　提早完工

台東縣今辦理全國性平論壇峰會　聚焦性別平權與性平醫療照顧

台東基督教醫院陳玉祥醫師　獲第31屆醫療個人奉獻獎

環球科大結合善心團體　連6年共辦偏鄉小學英日語文化體驗營

台南南區清水路完成路平改善　串聯海岸風光提升觀光效益

台東慢食節獲日本優良設計獎金獎　線上頒獎肯定在地飲食慢實力

「來！搭著我的肩！」霸氣警護視障男返家

雲林柳丁產季來了　跨業吃法率鮮上市

大新竹唯一兒童醫院明年啟用　急重罕症在地醫療

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票　超省錢旅遊攻略曝

新婚房玄關「忌紅色燈具」　民俗專家：易引發一方有外遇

他曝「苗栗人的熱狗」長相傻眼！在地人神回：我50歲了一直都叫它熱狗

追隨馬斯克吟詩！　財政部「五言絕句」提醒發票領獎期限：剩三天很急

國民黨揭核電真相　反擊蘇貞昌：為何讓核三廠投入發電？

中信盃黑豹旗／相距5公里內戰　南港高中遭南港高工提前結束

列進香港旅遊清單！新地標中環街市「逾百家店」好吃又好逛

趕走負能量！「5步驟」打造轉運好風水　專家：短時間有效果

劉櫂豪爭取560萬元興建南迴公路安朔高架橋隔音牆　提早完工

台東縣今辦理全國性平論壇峰會　聚焦性別平權與性平醫療照顧

女議員「1年鏟肉35kg」變正妹　美照被盜用竟變瘦身詐騙代言人

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

地方熱門新聞

外送員遭6警撲倒　警局前暴走原因曝

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

台中男闖紅燈連收2罰單！警嗆綠燈你個頭

台南市北區住宅發生火警射水搶救

花蓮名店公正包子週邊違停多　科技執法全都罰

屏東林區徵「森林護管員」5名　月薪最高4萬5

桃園11/9自辦第二劑莫德納疫苗　接種專案

散文才女攻讀成大中文博士

迎接春節返台人潮　桃園再增1家防疫旅館

車停哪+車號全忘光　警繞竹圍漁港半小時找到

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

阿北打完疫苗機車消失　警「緊急補腦」1小時破案

「南投玩很大」12日抽出總統套房得主

警長「出一張嘴」接地氣　村民都按讚

更多熱門

相關新聞

淫狼父子檔收養少女當性奴　3年性侵猥褻82次

淫狼父子檔收養少女當性奴　3年性侵猥褻82次

台南一名少女花花（化名）和其繼祖父阿強（化名）與繼父阿明（化名）同住，未料卻長期被2人猥褻、性侵得逞更高達82次，直到花花不堪受辱離家出走，並在友人的協助下報警，才讓整件事情曝光。一審，法官判繼父阿明有期徒刑8月，緩刑2年；繼祖父阿強應執行有期徒刑7年10月，阿強不服上訴二審，台南高分院審理後，駁回阿強上訴，維持原判。

台南安平樹屋坐竹筏遊鹽水溪

台南安平樹屋坐竹筏遊鹽水溪

台南第4場就業博覽會6日新營登場

台南第4場就業博覽會6日新營登場

台南離奇死亡車禍　駕駛重傷「15小時沒人理」

台南離奇死亡車禍　駕駛重傷「15小時沒人理」

「台南牽手創作祭」開跑

「台南牽手創作祭」開跑

關鍵字：

台南南區清水路路平

讀者迴響

熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

泡湯忽有男子闖進！陽明山天籟道歉了

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

熬過50次化療…余苑綺罹直腸癌「氣色變了」曬近況

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面