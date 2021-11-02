台南南區清水路完成路平改善　串聯海岸風光提升觀光效益

▲台南市工務局完成南區清水路路平改善工程，道路串聯黃金海岸風光，提升觀光效益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區清水路為中華南路至安平港，並通往台86、安平工業區、高雄市主要的重要聯外道路，人車往來頻繁，惟十多年來一直未重新翻修，道路老舊遇雨易積水影響居民行車安全，市府積極爭取獲得中央補助，立即辦理改善工程，10月26日完路平改善，引領民眾一路通往黃金海岸，沿海線景緻別有一番風味。

工務局表示，清水路是南區重要聯外道路，也是鯤鯓里居民出入的主要道路。經過路平改善後，民眾由市區沿清水路一路通往黃金海岸海邊，別有一番獨特風味；清水路接安平聯外道路向北走可達「四鯤鯓海景天橋」，是連接龍崗國小與海岸堤防最安全的道路，並重新串聯「臺江古地」水岸與地景，延伸出一處能夠看海的空中散步廊道，沿著堤防一直向南延伸都是民眾散步、看夕陽的好地方；還有黃金海岸方舟、擁有許多熱帶濱海植物的灣裡親水公園，及公62、公65海岸廊帶公園；如此陽光、沙灘、海浪、夕陽，美景如畫景象，通過清水路可以帶領一探究竟。

清水路路平道路改善工程總經費約1776萬元，其中前瞻計畫中央補助1280萬元，地方配合款495.8萬元，改善道路全長約1500公尺，寬度約23公尺，完工後除可提升台南市聯外道路的更好品質，進一步搭配周邊環境景觀及交通改善工程，可讓附近整體景觀煥然一新，除挹注觀光實力，更可以讓市民有感市府的努力。