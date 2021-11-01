　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「台南牽手創作祭」開跑　黃偉哲向部落客招手歡迎走訪府城投稿拿獎金

▲「台南牽手創作祭」活動2日起跑，市長黃偉哲籲請部落客共同參與，期盼用文字點燃遊客來台南旅遊的衝動，帶動台南市旅遊熱潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南牽手創作祭」活動2日起跑，市長黃偉哲籲請部落客共同參與，期盼用文字點燃遊客來台南旅遊的衝動，帶動台南市旅遊熱潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為發掘台南多元旅遊題材，市府向部落客招手，舉辦「台南牽手創作祭」活動，1日辦理開幕儀式，邀請到知名創作平台痞客邦、在地部落客代表，以及五大指標旅遊電商共同見證，市長黃偉哲並擔任「台南牽手」，透過活動號召充滿創作熱忱部落客共同參與，期盼用文字點燃遊客來台南旅遊的衝動，帶動旅遊熱潮。

台南市長黃偉哲表示，台南市以美食、歷史、文化自豪，過去不論是主動邀請部落客體驗踩點，或電商平台以行銷聯盟方式提供部落客撰文，都是透過部落格文章帶動業者收益的一種方式，這一次很開心藉著「台南牽手」的方式，能夠幫旅遊電商以及部落客，以及外地的民眾，來台南觀光旅遊的時候，能有更好的體驗，也預先知道怎麼玩。

黃偉哲說，其實在台南三步一弄，很多巷弄美食，都不是在地圖裡頭，都要靠自己去深深的體會，而台南市政府也會持續將觀光品質顧好，讓台南牽手變成台南旅遊的推手，這一次「台南牽手」活動希望部落客除了活動期間內投稿拿獎勵金之外，也期待後續能在既有的商業模式下，持續創造店家及旅遊電商與部落客間的雙贏。

▲「台南牽手創作祭」活動2日起跑，市長黃偉哲籲請部落客共同參與，期盼用文字點燃遊客來台南旅遊的衝動，帶動台南市旅遊熱潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次活動期間共計4個月（自11月2日至2022年2月28日止），11月2日起開放線上報名，完成報名後於個人部落格公開創作台南遊記，即有機會獲得「當月創作獎勵金」最高2萬元；全程參與創作達4篇者，更有機會獲得「最終創作獎勵金」最高10萬元；另外，針對首周搶先完成報名者，將於11月8日抽出40位，完成指定條件另可再獲得踩線獎勵金6000元，總獎勵金高達100萬！

PIXNET創辦人暨產品策略副總經理劉昊恩表示，在現今數位時代，部落格文章具高度網路搜尋優勢，也因此許多店家及旅遊電商仍仰賴部落客協助行銷；而部落客創作之餘，也有機會獲得主動收益或從導流中被動分潤。這一次很榮幸受邀出席見證「台南牽手創作祭」活動的開幕，相信活動能為店家及旅遊電商與部落客帶來實質的效益，痞客邦也將號召站內、外部落客們總動員，共同來台南創作遊記。

觀旅局長郭貞慧表示，這一次活動招募對象並不侷限於知名部落客，亦不限創作主題，就是為了讓各界大大小小部落客都能盡情發揮，打破過往直接邀請前來踩線的方式，在不過多設限的情況下，無論創作題材是美食佳餚、親子歡聚、敬老健行、情人約會等，都非常樂見。

另外，郭貞慧局長也特別提到2022年「台灣美食之都」台南將列入《米其林指南》評鑑，觀旅局將持續努力，與業者合作推進臺南美食優雅質變，接軌國際餐飲趨勢，也歡迎各位美食部落客都能前來搶先體驗，找到心中的米其林美食。

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
高雄城中城大火46死！再懲13人「全拔官調職」
「死無葬身之地！」他議會開壇作法抓交替
男星帶家人去玩　迪士尼傳確診「緊急封園」！網：出不來了
過30歲身體壞光光「體重直升」　他揭3方法超有效
《全明星》第三季名單曝光！　戲劇男神加入
女星「約泡人夫」神隱6天發文了！　甜蜜互動網狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「台南牽手創作祭」開跑　黃偉哲向部落客招手歡迎走訪府城投稿拿獎金

桃園市圖總館完工期程市議員關切？　鄭文燦：2022年7月竣工

升格已7年市議員批桃園市容「不及格」　鄭文燦：全面清查改善

三中案是單純刑事案件　台高檢：勿以政治語言進行操作

雪霸國家公園調整入園措施　單日登山往返路線承載量看這裡

搶五倍券商機！　雲林縣規劃4條「雲遊四海」遊程

住校日苦練14小時　張宇傑奪下模具組冠軍！

新竹光臨藝術節迎500萬人　德日團隊閉幕現身！林智堅：風光時刻

物價漲恐致營養午餐劣化　林明溱打包票：明年每餐加7元維持菜色

西螺福興宮董事會向媽祖請示　年底遶境活動確定停辦

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

「台南牽手創作祭」開跑　黃偉哲向部落客招手歡迎走訪府城投稿拿獎金

桃園市圖總館完工期程市議員關切？　鄭文燦：2022年7月竣工

升格已7年市議員批桃園市容「不及格」　鄭文燦：全面清查改善

三中案是單純刑事案件　台高檢：勿以政治語言進行操作

雪霸國家公園調整入園措施　單日登山往返路線承載量看這裡

搶五倍券商機！　雲林縣規劃4條「雲遊四海」遊程

住校日苦練14小時　張宇傑奪下模具組冠軍！

新竹光臨藝術節迎500萬人　德日團隊閉幕現身！林智堅：風光時刻

物價漲恐致營養午餐劣化　林明溱打包票：明年每餐加7元維持菜色

西螺福興宮董事會向媽祖請示　年底遶境活動確定停辦

悍匪遭警擊斃解剖出爐！子彈貫穿「心肝肺頭」　身中16槍家屬無言

日月潭電撈魚虎3.4萬尾創新高　漁民憂更多漏網魚爆繁殖潮

泰國「選美冠軍」擊敗「國民女神」！挑大樑擔主角登時代廣場

藍寅倫肘傷困擾好幾年　本週歸隊？先到二軍守備測試

高雄城中城大火再究責！消防、工務局再懲13人　全拔官調職

安格斯12星座一周運勢11／01-11／07　巨蟹有跳糟機會、獅子魅力滿點

《夫妻的世界》真實畫面曝！年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

冷天必喝「暖湯TOP8」熱量曝！營養師激推這款：CP值超高　4招爽喝

竹聯幫東堂7煞闖修車廠！持衝鋒槍洗劫　警攻堅抓人主謀收押

楊丞琳甜曬與李榮浩北京愛巢！　高樓豪宅窗外「絕美風景」曝光

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

台中男闖紅燈連收2罰單！警嗆綠燈你個頭

台南市北區住宅發生火警射水搶救

台南「甜蜜蜜家庭日」熱鬧登場！

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

「淘氣鬼」勇闖派出所　警發糖果「不搗蛋」

車停哪+車號全忘光　警繞竹圍漁港半小時找到

高雄駕駛開錯道！一右轉連人帶車卡樓梯

「棕幹線公車輕旅行」夯

長腿叔暖送愛心便當進屏東山區　女王大筆送車

張宇傑奪下模具組冠軍！

善警動員取締砂石車

嘉義翁巡文旦園24小時未歸　海巡助返家

2021桃園萬聖城在青埔　10/30展開

雪霸調整入園措施　單日往返總量管制

更多熱門

相關新聞

台南救護車鳴笛送傷患　女騎士路口遭撞飛

台南救護車鳴笛送傷患　女騎士路口遭撞飛

台南市六甲區中山路、民族街口今(1日)上午發生一起車禍意外，台南市消防局六甲分隊救護車當時正在執行救護傷患勤務，不料送醫途中卻在路口撞上機車，24日的女騎士當場噴飛，全身多處擦挫傷。警方到場處理，確認雙方均無酒駕，後續肇因仍待釐清。

善警動員取締砂石車

善警動員取締砂石車

離奇！男駕車撞自來水孔　被發現已氣絕

離奇！男駕車撞自來水孔　被發現已氣絕

藍軍蔡育輝、王家貞拒絕領獎

藍軍蔡育輝、王家貞拒絕領獎

台南議會觀察聯盟頒獎

台南議會觀察聯盟頒獎

關鍵字：

台南牽手創作黃偉哲部落客

讀者迴響

熱門新聞

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

鄧佳華失業倒數「新藝名曝光」！

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

身分證3個2免費吃牛排！證件優惠包

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

上海台妹拒棄國籍：台灣省就是中國籍

24歲男開聯結車「國道上睡著」！1女身體斷2截慘死

更多

最夯影音

更多
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面