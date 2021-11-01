「台南牽手創作祭」開跑　黃偉哲向部落客招手歡迎走訪府城投稿拿獎金

▲「台南牽手創作祭」活動2日起跑，市長黃偉哲籲請部落客共同參與，期盼用文字點燃遊客來台南旅遊的衝動，帶動台南市旅遊熱潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為發掘台南多元旅遊題材，市府向部落客招手，舉辦「台南牽手創作祭」活動，1日辦理開幕儀式，邀請到知名創作平台痞客邦、在地部落客代表，以及五大指標旅遊電商共同見證，市長黃偉哲並擔任「台南牽手」，透過活動號召充滿創作熱忱部落客共同參與，期盼用文字點燃遊客來台南旅遊的衝動，帶動旅遊熱潮。



台南市長黃偉哲表示，台南市以美食、歷史、文化自豪，過去不論是主動邀請部落客體驗踩點，或電商平台以行銷聯盟方式提供部落客撰文，都是透過部落格文章帶動業者收益的一種方式，這一次很開心藉著「台南牽手」的方式，能夠幫旅遊電商以及部落客，以及外地的民眾，來台南觀光旅遊的時候，能有更好的體驗，也預先知道怎麼玩。

黃偉哲說，其實在台南三步一弄，很多巷弄美食，都不是在地圖裡頭，都要靠自己去深深的體會，而台南市政府也會持續將觀光品質顧好，讓台南牽手變成台南旅遊的推手，這一次「台南牽手」活動希望部落客除了活動期間內投稿拿獎勵金之外，也期待後續能在既有的商業模式下，持續創造店家及旅遊電商與部落客間的雙贏。





本次活動期間共計4個月（自11月2日至2022年2月28日止），11月2日起開放線上報名，完成報名後於個人部落格公開創作台南遊記，即有機會獲得「當月創作獎勵金」最高2萬元；全程參與創作達4篇者，更有機會獲得「最終創作獎勵金」最高10萬元；另外，針對首周搶先完成報名者，將於11月8日抽出40位，完成指定條件另可再獲得踩線獎勵金6000元，總獎勵金高達100萬！



PIXNET創辦人暨產品策略副總經理劉昊恩表示，在現今數位時代，部落格文章具高度網路搜尋優勢，也因此許多店家及旅遊電商仍仰賴部落客協助行銷；而部落客創作之餘，也有機會獲得主動收益或從導流中被動分潤。這一次很榮幸受邀出席見證「台南牽手創作祭」活動的開幕，相信活動能為店家及旅遊電商與部落客帶來實質的效益，痞客邦也將號召站內、外部落客們總動員，共同來台南創作遊記。



觀旅局長郭貞慧表示，這一次活動招募對象並不侷限於知名部落客，亦不限創作主題，就是為了讓各界大大小小部落客都能盡情發揮，打破過往直接邀請前來踩線的方式，在不過多設限的情況下，無論創作題材是美食佳餚、親子歡聚、敬老健行、情人約會等，都非常樂見。



另外，郭貞慧局長也特別提到2022年「台灣美食之都」台南將列入《米其林指南》評鑑，觀旅局將持續努力，與業者合作推進臺南美食優雅質變，接軌國際餐飲趨勢，也歡迎各位美食部落客都能前來搶先體驗，找到心中的米其林美食。