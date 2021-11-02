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淫狼父子檔收養少女當性奴！3年性侵猥褻82次　她崩潰逃家求救

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲少女花花被繼祖父性侵長達3年之久，性侵次數更高達82次。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台南報導

台南一名少女花花（化名）和其繼祖父與繼父同住，未料卻長期被2人猥褻、性侵得逞更高達82次，直到花花不堪受辱離家出走，並在友人的協助下報警，才讓整件事情曝光。一審，法官判繼父有期徒刑8月，緩刑2年；繼祖父應執行有期徒刑7年10月，繼祖父不服上訴二審，台南高分院審理後，駁回繼祖父上訴，維持原判。

少女花花2008年至2014年原與繼父同住，直到2014年7月才搬去與繼祖父同住，未料花花在與繼父同住的期間，繼父卻多次趁著花花熟睡而不知抗拒之際，偷溜進花花的房內，花花因此驚醒，惟因恐懼而不敢出聲，讓阿明「誤以為」花花仍在熟睡，撫摸其下體得逞。

未料，原以為只要搬去與繼祖父同住，就能逃離魔爪的花花，卻又深陷另一個地獄。自2016年起，繼祖父竟以兩週至少1次的頻率，趁著住處無人之際，或在住處外的農田內，撫摸花花的胸部和下體，進而以手指戳進花花的下體，更強迫花花撫摸其生殖器直到射精為止，累積得逞至少60次。

▲桃園市宋姓男子去年7月間邀出未滿17歲女網友買宵夜至住處，趁2人獨處時不顧其正值生理期硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲繼祖父以平均兩周1次的頻率對花花伸出狼爪，事後還變本加厲對花花性侵得逞，若花花不從就威脅要對繼祖母和弟弟下手。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

然而繼祖父對此仍不滿足，自2018年9月起至2019年6月，繼祖父更進一步對花花性侵得逞，累積次數高達22次，其中一次還是因花花不斷抗拒才未得逞，直到花花不堪長期受辱，離家出走向友人求助，才讓整起案件曝光。

一審，法官認為繼父身為花花的父親，未嚴守人倫分際及善盡對幼女保護教養之責，竟趁著花花熟睡時對花花猥褻得逞，判其有期徒刑8月，緩刑2年；至於繼祖父，法官怒批其罔顧親情倫理及花花身體控制權，對花花性侵害長達3年之久，次數更高達82次，絲毫未對花花的身體自主權給予尊重，對於花花的身心健康及人格發展戕害甚深，判其應執行有期徒刑7年10月。不過繼祖父不服，上訴二審。

二審花花指出，因父母離異，其監護權歸給父親，後父親因工作關係搬離，才因此搬去和繼祖父母同住。花花表示，自國二開始繼祖父就會用手碰觸她的身體，並用手指插進她的下體，待她升高一後，繼祖父竟變本加厲，改以性侵的方式強迫和她發生關係，若她不從，繼祖父就威脅要對繼祖母和弟弟不利，讓花花心生膽怯，更因寄人籬下始終不敢對外求援。

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲花花擔心不從繼祖母和弟弟會慘遭不測，更因寄人籬下，始終不敢對外求援。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）

但繼祖父上訴卻向法官哭訴，表示他對花花深感愧疚，希望能和花花達成和解，且犯後也以坦承犯行，希望法官可以看在家中上有年邁老父與諸多農務需要協助的情形下，從輕量刑。

不過台南高分院審理後認為，從輕量刑並非漫無限制，而是必須犯罪有特殊原因、環境與情狀等，在客觀上足以引起一般同情，認為宣告法定最低刑期仍稍嫌過重者，才可適用；但其為和花花同住之繼祖父，對花花有監護、教養、照護等異物，卻無視其身體自主權，利用權勢對花花戕害長達3年多時間，次數更高達82次，其犯罪情節時非輕微，不足同情，迄今更未與花花達成和解或獲得花花諒解，駁回繼祖父上訴，維持原判。

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