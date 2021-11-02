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台南離奇死亡車禍！駕駛重傷「15小時沒人理」　開門驚見倒臥屍僵

▲台南台南市玉井區台20線29k處，近中午被人發現有1部自小貨車疑自撞路旁自來水孔設施，車未熄火但駕駛人已氣絕多時。（圖／民眾提供，下同）

▲小貨車尚未熄火，但駕駛人早已氣絕多時。（圖／民眾提供）

記者柯沛辰／綜合報導

台南市玉井區1日中午發生一起離奇車禍案件，當時救護人員接獲趕抵，發現小貨車還在發動狀態，但打開駕駛座，卻赫見58歲黃姓駕駛倒臥車內，早已明顯死亡。警方追查發現，黃男其實前一晚就發生車禍，但車輛往來皆無人發現，等到救出人已超過15小時。

原來，一位民眾路過案發路段，見小貨車車頭嚴重毀損，疑似有傷者在車上，直覺是發生車禍，因此打電話向警消報案，稱玉井區台20線29K處有車禍需救護。

台南市消防局上午11點37分獲報後，立刻出動左鎮分隊、玉井分隊到場救援，結果發現一輛小貨車疑似自撞路旁自來水孔設施，引擎尚未熄火，處於怠速狀態，而且黃姓駕駛頭部和胸部受強烈撞擊，已呈現屍僵，明顯死亡多時。

▲台南台南市玉井區台20線29k處，近中午被人發現有1部自小貨車疑自撞路旁自來水孔設施，車未熄火但駕駛人已氣絕多時。（圖／民眾提供，下同）

▲小貨車其他部位車損不嚴重，一度被誤以為是「路邊停車」。（圖／民眾提供）

警方初步調查，小貨車其實在10月31日晚間8點10分就發生車禍，但肇事後小貨車停在路旁，僅左前車頭、擋風玻璃破損，其他車損並不嚴重，看起來像路邊停車，因此即便人車頻繁往來，也無人發現異狀。

警方調閱行車紀錄器，確認黃男當時沿著台20線向西行駛，後來行經28.9K處，不慎撞上鐵製洩氣閥管，當場失去意識，也無法對外求救，直到15小時後才有人報案，但黃男早已氣絕身亡。

至於詳細死因，目前仍待相驗進一步釐清。

▼小貨車左前車頭受損、擋風玻璃碎裂。（圖／民眾提供）

▲台南台南市玉井區台20線29k處，近中午被人發現有1部自小貨車疑自撞路旁自來水孔設施，車未熄火但駕駛人已氣絕多時。（圖／民眾提供，下同）

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