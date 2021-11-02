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台南第4場就業博覽會6日新營登場　歡迎作伙來找頭路

▲台南市政府2021年第4場大型徵才活動「台南好生活．台南呷頭路」就業博覽會，將於6日上午9時至12時在新營體育館外廣場辦理，市長黃偉哲籲請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府2021年第4場大型徵才活動「台南好生活．台南呷頭路」就業博覽會，將於6日上午9時至12時在新營體育館外廣場辦理，市長黃偉哲籲請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為打造市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，台南市政府2021年第4場大型徵才活動「台南好生活．台南呷頭路」就業博覽會，將於6日上午9時至12時在新營體育館外廣場辦理，為大台南市民帶來5380個工作機會，其中有62家廠商提供3026個超過3萬元以上薪資的職缺，鼓勵求職者要把握這次徵才機會。

▲台南市政府2021年第4場大型徵才活動「台南好生活．台南呷頭路」就業博覽會，將於6日上午9時至12時在新營體育館外廣場辦理，市長黃偉哲籲請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲、勞工局長王鑫基、大台南總工會副理事長陳美靜、社團法人臺南市勞工志願服務協會理事長梁志男、林俊憲立委服務處主任曾俊仁、沈震東議員服務處秘書陳慶皇、蔡旺詮議員服務處秘書王繪甄等多人，共同邀請市民朋友11月6日一起來「台南呷頭路」，同時祝福求職者求職順利就業成功迎向薪未來。

▲台南市政府2021年第4場大型徵才活動「台南好生活．台南呷頭路」就業博覽會，將於6日上午9時至12時在新營體育館外廣場辦理，市長黃偉哲籲請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長感謝各界協會、工會、企業廠商共襄盛舉協助辦理本場就博會，黃偉哲表示，台南是個宜居的城市，台南2021年上半年失業率3.9％低於全國，與台中並列六都最低，在市府團隊積極招商引資、吸引許多廠商進駐台南，台南市政府公布前三季招商成績，截至9月底新增254件投資案，吸引234億元投資額，創造464億元產值，預計新增6998個就業機會，如聲寶台南廠、全立發機械關廟廠、心忠電業、官田鋼鐵麻豆廠、Garmin台灣國際航電及明年即將開幕的三井outlet等，顯示台南產業經濟活動持續熱絡。

黃偉哲進一步表示，11月6日是今年最後一場大型就業博覽會，由於5、6月受疫情影響，很多廠商只能將招募活動延後辦理，市府在疫情趨緩後，8、9月陸續辦理大型就業博覽會，前三場就業博覽會成效非常好，提供18000個職缺，初媒率將近54%，有近1萬人找到工作，市府最後一場大型就博會將在新營辦理，實體就博會不同於線上面試，可讓市民一次看足職缺，企業更可直接面對面與求職者面試，對於找人才的公司及找工作的市民是相對迅速方便，期待市民朋友能在年前找到一份好工作、在台南過好生活。

勞工局王鑫基局長表示，本次就博會釋出5380個工作機會，共有台積電、台灣國際航電、聯華電子、康那香企業、生達化學製藥及全家便利商店等88家廠商為，其中有18家新營及鄰近地區在地廠商釋出705個工作機會，如榮眾科技、華新麗華、光洋應用材料、官田鋼鐵、隆順綠能科技、廣吉食品及南天有線電視等「在地工作」機會，鼓勵溪北區求職者11月6日就近到現場求職；王鑫基進一步說勞工局每年辦理大型就業博覽會，除搭起廠商與求職者的實體媒合平台，同時也設置線上求職專區，提供線上投履歷與提供民眾遠距面試機會，採實體、線上雙軌併行，協助市民就業，讓台南成為一個安居樂業的幸福城市。

▲台南市政府2021年第4場大型徵才活動「台南好生活．台南呷頭路」就業博覽會，將於6日上午9時至12時在新營體育館外廣場辦理，市長黃偉哲籲請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11月6日就業博覽會當天除提供求職者「面試模擬」、「職涯諮詢」及「履歷健檢」等服務，為鼓勵求職者能多投履歷，增加就業成功機會，現場更提供有馬克杯、環保餐具、環保提袋、隔熱餐盒等求職兌換好康禮，投3家還有摸彩券，有機會可獲得雙鍋爐，數量有限，送完為止，歡迎求職者踴躍投履歷。

▲台南市政府2021年第4場大型徵才活動「台南好生活．台南呷頭路」就業博覽會，將於6日上午9時至12時在新營體育館外廣場辦理，市長黃偉哲籲請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局職訓就服中心提醒求職者，進入活動會場，請依照中央防疫指引規定，配合相關防疫措施，如量測體溫、實聯制登記並保持社交距離等。就博會當天亦有提供免費接駁車，讓求職朋友交通往返更方便，自8時30分起從新營火車站到就博會場，末班車時間為中午12時15分，每30至35分鐘就有一班接駁車往返新營火車站至活動會場，求職民眾還可搭乘台南市公車，由新營火車站搭乘「棕幹線」綜2或棕3也可到達活動會場，活動相關資訊可洽06-6330820。

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