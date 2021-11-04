行政院拍板基本工資調漲配套　9月、10月營收年減二成可補貼

▲明年將調漲基本工資，但疫情衝擊國內產業，經濟部推出配套措施補貼業主。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前拍板基本工資調整方案，自111年1月1日起基本工資調整，月薪由2萬4000元調高至2萬5250元；時薪由160元調成168元。由於今年疫情衝擊產業，加薪恐讓業主吃不消，因此經濟部也提出配套，以今年9、10月營收較去年同期衰退2成為基準，月薪者補貼新台幣1000元、時薪為560元，期間為期半年。根據估算，需35億元預算，將在明年開放申請。

經濟部指出，本方案係「補貼雇主」因基本工資調漲所增加之成本，補貼金額依員工數計算，全職員工月投保薪資2萬4000元及2萬5200元者，補貼定額1000元；部分工時員工月投保薪資2萬3100元以下者，補貼定額560元，補貼6個月。

考量今年度疫情衝擊，包含農業及服務業及受疫情連帶影響工業，又適逢基本工資調升，經濟部與勞動部共同研擬本補貼方案，以減緩調漲基本工資對企業造成的負擔。

經濟部說明本補貼方案範圍、對象、條件、金額、申請方式及期間。為今年受疫情影響之農業及服務業，另受疫情連帶影響工業，也在補貼適用範圍；補貼對象包含依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記者，或無上述登記而有稅籍登記之營利事業，另取得主管機關依法核發營業證照之事業，如托嬰中心、長照機構、補習班、合作社等也為補助對象。

關於營業額受疫情影響的衰退比例及比較基期，經濟部參酌業者意見，以110年9月、10月總營收較109年9月、10月減少20％的事業。若為109年9月以後成立的事業，則以110年9月、10月總營收為基準，比較成立後2個月完整報表總營收減少20％做認定。