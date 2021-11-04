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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／第二劑覆蓋率12月拼6成　蘇貞昌點名經濟部、科技部要加強

▲▼0729 高中教職人員接種疫苗（花博增豔館）。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院4日召開例行院會，院長蘇貞昌表示，台灣已經連續進70天確診個位數、超過37天+0，防疫成果讓昨天到訪的歐洲議會訪團也感到佩服。由於疫苗到貨數超過3100萬劑，國內第一劑的疫苗施打接種率已經來到74%，第二劑接近35%，「希望能在12月中第二劑覆蓋率能達到6成」。蘇貞昌在會中也點名點名經濟部、科技部，針對科學園區、工業園區，可以外展施打的部分繼續加強，請衛福部一起配合。

蘇貞昌表示，國內疫情在國人同胞配合下，台灣已經連續進70天確診個位數、超過37天+0，昨天接見歐洲議會代表團，他們對台灣控制疫情也表示佩服，也對台灣與中國距離這麼近、往來這麼頻繁下，還能在第一線防疫成功且民主生活繼續，面對很多假訊息還能在困難中用智慧、人民的力量，維持民主開放的社會方式，他們非常佩服。

蘇貞昌說，日前歐洲議會以懸殊票數比例通過支持台灣把歐洲經貿辦事處改為歐盟駐台辦事處，要支持台灣加入WHO相關組織，希望台灣跟歐盟間的貿易能展開BIA的程序、作業等友台具體建議，「德不孤必有鄰，各位的努力可以讓國人同胞、國家成果、台灣的地位及重要性被世界看見，這是全體國人同胞一起的努力」。

他進一步指出，國內疫情穩定，經濟成長創11年來新高，經濟成果全民共享，不但如此，我們購買疫苗縱算有超前部署，但因是賣方市場，所以供應商有種種不同困難。在這樣急迫需要的時候，歐洲的民主國家包括立陶宛、捷克、波蘭、斯洛伐克，都有捐贈給我們有誼的疫苗，這都是善的循環。

另外，現在包括自行採購、民間捐贈、友邦贈與等，疫苗到位數已經超過3100萬劑，國人同胞配合也重視，施打疫苗的速度也讓世界刮目相看，第一劑的疫苗施打接種率已經來到74%，第二劑接近35%。

「希望各部會持續推動。」蘇貞昌特別點名經濟部、科技部，針對科學園區、工業園區，可以外展施打的部分繼續加強，也請衛福部一起配合，就疫苗施打能大大提高，「希望能在12月中第二劑覆蓋率能達到6成」，現在餐廳不用隔板，連KTV都可以唱歌不用戴口罩，高鐵、台鐵、公車、遊覽車上也可以吃便當、飲食，這樣的正常生活實在是國人同胞一起努力所享受到的成果，所以還請團隊持續努力盯緊。

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