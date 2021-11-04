民眾黨70％黨員同意4項公投　柯文哲曝心中想法「2好1壞」

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

四大公投將於12月18日登場，分別為「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」，除藍綠全力動員備戰外，民眾黨也從一開始定調的「兩好兩壞」改成「兩好」。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲4日表示，黨內有70％的黨員支持「四個同意」，但自己則是同意「反萊豬」、「護藻礁」，反對重啟核四，公投綁大選則未明確表態。

四大公投原本預計在8月舉辦，但受到疫情影響，延後至12月18日進行；民眾黨過去主張「兩好兩壞」，不過距離不到2個月的時間，改定調為「兩好」，意即在「反萊豬」、「護藻礁」公投投下贊成票，另外2項公投開放讓支持者自行選擇。

柯文哲接受主持人黃暐瀚專訪的《POP撞新聞》於4日播出，被問到關於「重啟核四」公投，柯文哲提及，自己會在「重啟核四」公投中投下反對票，但是黨內有做過民調，有70％黨員贊成「四個同意」，關於這問題，11月3日開會時已吵過一輪，但他的態度是「不需要黨主席講話全黨一致，大家可以意見不一樣。」

至於「珍愛藻礁」部分，柯文哲說，藻礁是一個環保題，但想到就有氣，2018年選舉時民進黨高層為了深澳電廠來找他，解釋深澳電廠一定要蓋的理由，並認為他聲量太大、不要講話，結果民進黨後來又說台灣北部電廠夠了、深澳電廠不蓋了，「我內心是圈圈叉叉。」

被問到對「珍愛藻礁」公投的態度，柯文哲表示，自己最氣得就是政府把人民搞到走投無路，就是因為自己搞意識形態、為了選舉方便，這題叫「賭爛票」，「就給它蓋說要保留藻礁。」

而「反萊豬」部分，柯文哲強調，自己早就說過「源頭管理、明白標示」，「早就跟你講了，你不要，乾脆就通通不要進來！」給了這麼簡單的方法卻不用，搞成這樣，所以只好反對。

最後，針對「公投綁大選」議題，柯文哲認為，如果要公投綁大選，每個人要站1.5個小時才能投票，結果2018年投票率從75％降到65％，很多人都沒辦法投票，不過若公投跟大選分離，公投的投票率也會變低。

被問到因為不希望公投造成選務問題，是否就不贊同「公投綁大選」？柯文哲並未正面回應，僅說「這次公投不是是非題，而是討論題。」一個國家不進步又用意識形態逼人民走投無路，「我很氣這局面。」