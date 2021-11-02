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萬聖節太吵丟命！姐妹花遭變態男扔出8樓　「急墜80英尺」重摔慘死

▲▼俄羅斯一對姐妹因為太吵，被扔下8樓窗戶，不幸墜樓身亡。（圖／翻攝自圖瓦內政部官網）

▲俄羅斯一對姐妹因為太吵，被扔下8樓窗戶，不幸墜樓身亡。（圖／翻攝自圖瓦內政部官網）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯圖瓦共和國（Tyva）的首府克孜勒（Kyzyl）在萬聖節發生了一起驚悚的墜樓身亡案件，23歲男子桑查特（Ochur Sanchat）將同住的2名女孩從8樓公寓的窗戶扔出，導致這2名分別為9歲和14歲的女孩死亡。

據《每日郵報》報導，這起駭人的案件發生於10月31日，當時女孩們的母親正在咖啡廳上夜班，於是這2名女孩和他們的妹妹則與桑查特一同待在桑查特的租屋處。凌晨時分，鄰居們聽到一陣可怕的尖叫聲，不久後，2名女孩就被扔出窗外，從80英尺的高空墜落身亡。

鄰居愛麗娜（Irina）表示，她在晚間被一陣摔門和尖叫聲吵醒，「我還在試圖釐清發生什麼事時，就听見一陣怒吼和尖叫聲，聲音平息了3、4分鐘後再次響起，於是我立刻報警。當時家中只有我和孩子們，因此我沒有出去查看到底發生了什麼事」。

桑查特承認，由於這2名女孩「實在是太吵了」，因此他便將2人扔出窗外。事發當時，2名女孩的妹妹一直待在床上，並未受傷。報導顯示，桑查特過去曾有盜竊汽車而被警方通緝的前科，他目前因涉嫌雙重謀殺而被拘留。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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