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俄羅斯超正女賽車手年僅18歲！申請入境慘遭美國拒絕　超瞎原因曝光

▲▼俄羅斯女賽車手斯多科娃慘遭美國拒絕申請入境。（圖／翻攝自Instagram@irasidorkova）

▲俄羅斯女賽車手斯多科娃慘遭美國拒絕申請入境。（圖／翻攝自Instagram@irasidorkova）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯年僅18歲的女賽車手斯多科娃（Irina Sidorkova），由於臉蛋非常漂亮、五官也非常標緻，如此出眾的外貌成為該國著名的賽車女選手，而她更曾在俄羅斯青少年賽車巡迴賽上奪冠；近期她為了到美國參加比賽而特別申請簽證，豈料卻慘遭美國大使館以「荒唐的理由」拒絕批准申請，導致最終無法順利入境比賽。

根據俄媒《塔斯社》報導，斯多科娃為了準備前往美國德克薩斯州奧斯丁參加本賽季即將結束的2場賽車比賽，於是她向美國大使館申請入境簽證，豈料美國大使館卻不太相信斯多科娃會「短暫停留」美國；然而F1賽車等主辦單位先前曾要求與美國大使館溝通，希望放行斯多科娃入境，最後還是宣告失敗。

眼見自己居然遭到美國當局拒絕入境，斯多科娃無奈在推特、Instagram上惋惜表示，「我的賽季宣告結束，因為我提出的美國入境簽證申請被拒絕了！儘管身為職業運動員可享國家利益豁免權，卻還是被拒絕，我職業生涯以來第一次碰到這種事情，參賽的權利、爭取更好成績與獎金的機會被剝奪，不然原本我想把獎金投資在訓練上的。」

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