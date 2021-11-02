水電工殘殺2女後辱屍　警破門驚見他私藏「蹂躪女屍自拍片」

▲1987年，25歲的奈爾及20歲的皮爾斯先後遭到謀殺辱屍。（圖／翻攝肯特郡警方）



記者吳美依／綜合外電報導

英國肯特郡一起33年懸案1日開庭審理，現年67歲醫院水電工富勒（David Fuller）被指控，在1987年殺害2名年輕女性後性侵死者，他於2020年12月落網時，才被警方發現，曾經潛入醫院太平間，凌辱女性病患遺體，甚至將逞慾過程拍攝下來。

BBC、《每日郵報》報導，25歲的奈爾（Wendy Knell）於1987年6月23日被發現全裸陳屍公寓，頭部遭鈍器重創，脖子有勒痕，且死後被人侵犯；5個月後，20歲的皮爾斯（Caroline Pierce）也遭相似手法殺害辱屍。2名受害者的鄰居都表示，在案發前幾周，曾看見一名陌生男子在死者住家附近徘徊偷看。

And now this... ongoing trial so no comment, not that this needs comment https://t.co/106WyETfwm — Prof Jane Monckton Smith (@JMoncktonSmith) November 1, 2021

此案震當年驚全英國，卻缺乏證據而導致調查停滯，直到近年憑藉DNA證據，以及鄰居對偷窺男外型特徵的描述，才終於逮到真兇。警方逮捕富勒時搜索其住處，並且找到許多硬碟，裡面儲存嫌犯搬運遺體上、下醫院輪床，實施性侵的過程，且受害死者年齡層非常廣泛。

富勒先後在肯特郡和薩塞克斯郡醫院（Kent and Sussex Hospital）、滕布里奇韋爾斯醫院（Tunbridge Wells Hospital）擔任水電工，由於工作性質關係，擁有太平間門禁卡。他最初否認犯案，看到DNA證據後才承認殺害2女，但不承認預謀，並且宣稱自己當時患有精神疾病；此外，他也承認性侵遺體，卻已不記得犯案多少次。

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