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胡睿兒性侵案服刑過半首聲請假釋遭駁回　原因曝光

▲▼胡睿兒現身報到入監。（圖／記者羅志華攝）

▲胡睿兒服刑過半，但首度聲請假釋遭駁回。（圖／記者羅志華攝）

記者吳銘峯／台北報導

男團Under Lover成員胡睿兒被控性侵案，最後遭判刑2年定讞。他去年7月間入獄服刑，至今已經服刑過半，因此日前首度向矯正署聲請假釋。但矯正署認為「社會觀感不佳」為由，駁回他的假釋聲請。胡睿兒本次遭駁回後，預計明年初就可以第二度聲請假釋。

Under Lover是於影音網站發跡的男子雙人團體，團員為胡睿兒與楊琳。2人都是花蓮阿美族人，胡睿兒少年時遷居臺北，在花蓮服役期間認識楊琳，一起作音樂，2010年起開始在網路深耕，2012年胡睿兒因與玖壹壹團員「洋蔥」合作的《癡情的男子漢》爆紅，成為知名的網路歌手。2015年正式發行首張實體專輯。

胡睿兒走紅後，2016年9月間又與當時的女友「蛇姬」林采緹涉及吸食大麻，遭到法辦。到了2018年6月間，胡睿兒在台北東區夜店，藉酒意將一名女子帶到樓梯間性侵，女方提告，胡睿兒一開始否認犯案，辯稱是酒後的一夜情，而且只是愛撫，並未真正發生性交。但全案越演越烈，胡睿兒遭檢方起訴後，一審法院審理期間認罪，並賠償被害人40萬元達成和解；但被害人仍向法庭陳述，不希望胡睿兒得到緩刑。胡睿兒一二審均遭判刑2年，但此時胡睿兒也與林采緹結婚，並生下一子。

2人的婚姻在去年3月間宣告結束，最高法院也在去年6月間駁回上訴，胡睿兒遭判刑2年定讞，並於2020年7月21日入監執行。他服刑過半後，依法首度聲請假釋。但假釋案件在監所的初審階段，就遭到駁回。

矯正署駁回是以常見的理由，就是「社會觀感不佳」駁回。據了解，因胡睿兒為性侵案受刑人，通常不會首度聲請就獲准假釋。而依照相關法令，胡睿兒最快在明年初，就可以提出第二次假釋聲請。不過他的假釋聲請倘若獲得監所初審階段許可，送進矯正署的複審階段，可能還會再遭到駁回。

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