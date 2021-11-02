純情男打電話追妹「聽到哭泣聲」　竟是女生慘遭房東性侵

▲年輕女網友玩「終極狼人殺」結識任姓追求者，從沒想過對方竟會成為性侵案件的關鍵證人...（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

北部一名任姓男子2018年熱烈追求年輕女網友，每天都打電話和對方聊天。同年11月某天早上，他打電話噓寒問暖，怎料女生正遭房東蹂躪，接通後僅只有幾聲哭泣，隨即掛斷。當下任男感覺事態不對勁，接連狂打數通，叫女方開視訊、不要掛電話，但一開竟驚見房東正在性侵女子，讓他急得立刻報案。

受害女子控訴，她在花蓮租屋，案發當天喝了很多酒，在房間玩手機、聽音樂，渾然不覺王姓房東已悄悄爬上床，直到她準備睡覺，感覺到有人在脫她內褲，才發現王姓房東竟躺在她的身旁，「用他的嘴親我胸部，露出他的生殖器對我做性交行為，我有反抗，但他硬壓著我的雙手，用他的生殖器在我生殖器外摩擦，我就崩潰大哭...」

任男出庭時證稱，當時他正在追求女方，女方常常凌晨或天亮才睡覺，所以他有空就會打打看，「有接才會聊，沒接就算了，案發那天我打一、兩通，她有接起來，哭哭啼啼又掛掉，感覺好像被欺負，所以我才一直狂打電話，後來她接起來後，我覺得不對勁，就叫她開視訊、不要掛電話！」

任男指出，當時視訊一打開，就聽到女生不斷說「不要碰我！」、「你走開！」所以他立刻請身旁的友人用手機幫忙報警。王姓房東見狀，不得不罷手。女方則趁隙奪門而出，在電話中向任男哭訴。事後，任男請同在花蓮的網友陪女生驗傷，再一同到警局報案。

王男辯稱，他跟受害女子是男女朋友，平時不僅提供食宿跟生活費，還幫忙還車貸，一直以來都很尊重對方，「那天是她主動來牽我的手，我以為她想要跟我發生關係，而且內外褲也是她脫掉的，後來是進行到一半，她的手機傳來她朋友的聲音，緊接她又突然大哭，我就停止了，沒有違反她的意願。」

王男推論，女生可能是想拿一些錢再離開他，所以才設局陷害。他指出，當時任男、女子和陪同報案者等3人均用手機在玩「終極狼人殺」，並開啟語音功能，利用線上監聽，約定以「多多」一詞為暗號，讓女方聽聞即大哭、上演遭性侵戲碼，再陷他於不義。

不過，王男提出的證據薄弱，僅有一張照片，是女方在桌上型電腦安裝的「終極狼人殺.html 」，加上陪同報案者根本沒有申請手機門號，直接打臉王男說詞。

法官質疑，「終極狼人殺」屬於多人互動遊戲，參與玩家多以代號相稱，彼此未必認識，像「多多」即為被害女子暱稱，若真如被告所言，兩人已經愛撫長達2、30分鐘，而且女方用手機上線開啟語音功能，那線上玩家輪流發言時，被告豈會沒發現？更何況即便是情侶、夫妻，仍可能構成強制性交罪嫌。

法官認為，如果王男真的提供女方食宿和經濟援助，受害人更無理由誣陷王男，因為如此一來就再也無法獲得上述好處。此外，受害者若欲誣陷被告，大可聲稱遭性侵得逞，為何又要證稱王男最後未將性器插入？再者，受害人提告後，本人與家屬從未向被告請求金錢賠償，雙方又無嫌隙及重大債權關係，實難認定女方有誣陷動機。

花蓮地院審理後，認定被告為逞性慾，在不尊重女方意願下，無視其哭泣與拒絕反應，仍欲不軌，所幸任男即時來電，才讓被害女子免於受到更大傷害，考量雙方未達成和解，而且被告犯後態度不佳，因此去年12月一審依強制性交未遂，判處王男1年10個月徒刑。

王男不服上訴。不過，高院認為，原審判決認事、用法並無不當，量刑亦稱妥適，近日予以駁回，全案仍可上訴。

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