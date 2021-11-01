電話撩妹聽到「爆哭聲」！她遭性侵淚喊：你走開…追求男急報警

▲王男將房間借給小君使用，竟偷偷潛入房內試圖性侵對方。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／花蓮報導

花蓮一名王姓男子將房間借給小君（化名），不料他竟闖入小君的房內，試圖性侵對方，所幸小君的追求者剛好打來，聽到小君哭哭啼啼的聲音，驚覺不對勁，這才阻止了王男的惡行。法院審理後，依性侵未遂罪將王男判刑1年10月，案經上訴花蓮高分院遭駁回。

小君控訴，2018年11月12日清晨6時許，她在房間內喝酒、玩手機、聽音樂，直到要睡覺時才發現王男偷偷潛入房內、躺在床上，王男不僅強脫她的內衣褲，還用嘴親吻她的胸部，由於她不斷反抗，對方硬壓住她的雙手，用生殖器在她下體外摩蹭，試圖性侵。

小君的男性友人阿宏（化名）則稱，當時自己在追求小君，因小君都是凌晨才睡覺，所以他會在凌晨4時至11時之間不定時打給對方，有接才會聊，沒接就算了。

阿宏回憶，「案發那天我打一、兩通，小君有接起來哭哭啼啼又掛掉，感覺好像被欺負，所以我才一直狂打電話，後來小君接起來後，我覺得不對勁，就叫她開視訊、不要掛電話，開視訊後，她一直說『不要碰我、你走開』。」他一聽驚覺不對勁，隨即向另名友人借手機報警，並找人在花蓮的小君友人陪小君一同去驗傷。

雖然王男辯稱，他與小君是男女朋友，一直以來都很尊重她，「那天是小君主動來牽我的手，我認為她是要跟我發生性行為，內、外褲也是小君配合我脫掉的，後來是進行到一半，小君的手機傳來其他人的聲音，緊接著小君突然大哭，我就停止了」，否認違反小君的意願。

但花蓮勘驗各項事證後，不採信王男的說詞，依照強制性交未遂罪，將王男判處有期徒刑1年10月；案經上訴花蓮高分院，法院認為，王男在案發前曾提供小君經濟上的援助，如果小君串通他人來陷害王男，將導致她失去援助，對她來說並沒有好處，認為她沒有陷害王男的動機，將上訴駁回。