鄭文燦稱反萊豬即反美　國民黨反擊：難道用陸產品等於親中賣台？

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對反萊豬公投，國民黨主席朱立倫日前強調，美豬沒問題，是萊豬的問題，桃園市長鄭文燦則反擊，台灣要接軌國際貿易，就要接受主要國家的標準，「朱立倫的說法不只不親美、更是反美」，對此，國民黨文傳會主委凌濤批評，如果經貿抉擇可以跟敵我意識劃上等號，一堆民進黨人平常用中國大陸生產的產品，是否等於親中賣台？

鄭文燦指出，國際上有食品安全的標準，CODEX的標準，在萊劑使用規範是一樣的，不管是牛肉或豬肉，在馬英九擔任總統的時候就已經開放含有萊劑的牛肉進口，它也是在安全容許的範圍內，而在自己擔任桃園市長這7年期間，市府也抽檢很多美國牛肉，基本上都是在10ppb安全範圍內，到目前為止，進口的美國豬肉，還沒有任何一件含有萊劑。

對此，凌濤回應，鄭文燦在桃園抽查不到萊豬，證明民眾的消費意願對萊豬極度反彈，才導致廠商不敢進口跟鋪貨，攤商甚至被迫要貼出「台灣豬」標章自清挽救生計，「鄭文燦倒果為因，跟政治詐騙沒有兩樣。」

鄭文燦說，在國際的貿易問題上，台灣必須要接軌國際，接受主要國家的標準，特別是美國、日本、歐盟很多國家都支持台灣，台灣若不接受國際標準，是背道而馳的作法，「若以朱立倫的說法，不只是不親美，而且是反美。」

凌濤表示，鄭文燦把進口萊豬連結臺灣經貿發展，何不講清楚民進黨執政五年多，為何「跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)」、「區域全面經濟夥伴協定(RECP)」始終一場空？

凌濤指出，國民黨過去執政期間沒開放萊豬，照樣陸續簽訂二十餘個國際協議，例如《臺日投資協議》、《臺紐經濟合作協定》、《臺星經濟夥伴協定》、《臺印農業合作協定》等，「現在民進黨已開放萊豬，鄭文燦敢不敢攤出民進黨靠萊豬簽了幾個國際經貿協議？」