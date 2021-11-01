感謝美國捐150萬劑莫德納　台北101點燈說THANK YOU

▲今晚101點燈將感謝美國贈送疫苗，此為今年6月美國首度捐贈疫苗的感謝畫面。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／台北報導

近期台北101樓身總為感謝點亮，繼謝謝日本6度捐贈台灣疫苗後，因美國再捐贈的150萬劑莫德納疫苗今（11／1）傍晚抵台，今晚從6點半起，台北101再點燈感謝美國贈送疫苗，本次為該大樓第二次感謝美國捐助疫苗抗疫。

昨（10／31）美國在台協會表示150萬劑莫德納疫苗將在今天抵台，由中華航空公司全貨機運載，並於下午1：43抵達桃園機場，是繼6月捐贈250萬劑莫德納疫苗後，美國第2度捐贈台灣疫苗，美方至今累計捐贈疫苗數量達400萬劑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北101表示，美國第二度提供台灣疫苗於稍早抵台，預計於今晚6：30至10：00在外牆點燈打字，感謝美國的深厚情誼，在疫情期間的一路相挺，與台灣攜手合作抗疫。感謝文字包括「感謝美國相挺」、「情誼堅若磐石」、「攜手合作抗疫」、「台灣（握手）美國」、「❤️U.S.A.」、「THANK YOU」。

中央流行疫情指揮中心今表示，莫德納經過解凍和7天檢驗，會趕不及第13輪，規劃在第14輪開放施打，先以第二劑為主，未來是否提供第一劑或混打，還在評估當中。