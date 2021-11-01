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搶五倍券商機！　雲林縣規劃4條「雲遊四海」遊程

▲雲林百家業者參與推出五倍券聯合產業優惠活動，都大方提供優惠折扣、消費滿額贈、滿千折百、飲品第二杯半價、好禮大方送等多項優惠活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲古坑福祿壽觀光酒廠擁有台灣島上天然的釀酒環境，傳統工藝製酒加上百年老井古泉，釀出甘醇好酒，記者會現場準備麻油酒米糕讓賓客大餤雲林米、雲林酒所製成美味料理。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央推出振興五倍券，各縣市紛紛推出優惠消費搶券提升經濟，雲林縣政府結合縣內10大經濟部評鑑通過的觀光工廠及6大商圈協會店家，以「饗趣雲林遊商圈逛觀光工廠」主題，特別規劃4條「雲遊四海」推薦遊程，推出許多優惠方案，雲林縣長張麗善表示，希望大家國旅自由行來遊雲林、享優惠、券留雲林。

雲林縣長張麗善表示，隨著疫情趨緩，雲林縣政府結合縣內10大經濟部評鑑通過的觀光工廠及6大商圈協會的共計百家業者參與推出五倍券聯合產業優惠活動。店家數較去年成長，業者也都大方提供優惠折扣、消費滿額贈、滿千折百、飲品第二杯半價、好禮大方送等多項優惠活動，跟著「雲遊四海」的推薦遊程來到雲林，有一日遊、半日遊，遊商圈可以品嘗美食，還可以到觀光工廠了解產業製程，就是要讓大家「饗趣雲林」。

▲雲林百家業者參與推出五倍券聯合產業優惠活動，都大方提供優惠折扣、消費滿額贈、滿千折百、飲品第二杯半價、好禮大方送等多項優惠活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林百家業者參與推出五倍券聯合產業優惠活動，都大方提供優惠折扣、消費滿額贈、滿千折百、飲品第二杯半價、好禮大方送等多項優惠活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

建設處處長李俊興表示，縣府促進縣內10家觀光工廠業者於今年4月成立「雲林縣觀光工廠協會」。輔導成果亮眼，今年度由經濟部辦理評選「國際亮點觀光工廠」由良作工場農業文創館入選，「優良觀光工廠」由塔吉特千層蛋糕大使館入選，獎留雲林非常榮耀。

李俊興指出，「雲林縣觀光工廠協會」推出以五家觀光工廠產品結合成「饗趣雲林百寶箱」，內含5種商品包含酒精國家隊75%防疫酒精、果汁蒟蒻、柳丁/柚子醬油、低溫鮮榨黑麻油、碳烤絲，防疫、即食與食材一次購足，並於購物平台上架販售，未來內容物也會不定期更換，售價幾乎是原價六折，物超所值。

▲雲林百家業者參與推出五倍券聯合產業優惠活動，都大方提供優惠折扣、消費滿額贈、滿千折百、飲品第二杯半價、好禮大方送等多項優惠活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府結合縣內10大經濟部評鑑通過的觀光工廠及6大商圈協會店家，以「饗趣雲林遊商圈逛觀光工廠」主題，特別規劃4條「雲遊四海」推薦遊程。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府說明，虎尾魅力商圈推出招財虎X玩數位，即日起至11月15日止，使用LINE@線上點餐服務，消費200元，商圈加碼100元。古坑鄉華山休閒產業促進會舉辦「華山六寶 尋夢之旅」咖啡、蜂蜜、香菇、苦茶油、茶、筍，農遊券、五倍券都可用。北港形象商圈發展協會主推麻油商品是食補的好食材，西螺鎮延平老街主打西螺米食及黑豆純釀醬油，斗南鎮形象商圈小吃美食林立，好康請搜尋各商圈協會臉書。

▲雲林百家業者參與推出五倍券聯合產業優惠活動，都大方提供優惠折扣、消費滿額贈、滿千折百、飲品第二杯半價、好禮大方送等多項優惠活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲以五家觀光工廠產品結合成「饗趣雲林百寶箱」，內含5種商品於購物平台上架販售，未來內容物也會不定期更換，售價幾乎是原價六折，物超所值。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

  

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