快訊／台61線拖板車交流道撞護欄　車頭斷裂噴出恐怖畫面曝

記者蔡佩旻／雲林報導

西濱快速道路台61線北上雲林段216k橋頭交流道，今（28）日下午14許發生一起拖板車自撞護欄造成交流道封閉，路過民眾將現場畫面拍攝傳上「記者爆料網」，指出「平板半拖斷頭，頭斷在樓梯下不去」提醒用路人提早下交流道。所幸拖板車蔡姓駕駛僅受到輕傷由救護車送醫治療，車禍原因由警方調查中。

▲西濱快速道路台61線216k橋頭交流道，今日下午發生一起拖板車自撞護欄車禍造成交流道封閉。（圖／翻攝記者爆料網）

今日下午14時40分，台61線北上216公里雲林橋頭交流道發生平板拖板車自撞護欄車禍，53歲的蔡姓駕駛行經該處，不明原因正面撞上分隔處護欄，造成車頭斷裂前翻，滿地油、水一片狼籍。雲林縣消防局獲報後不敢大意，派遣北五、台西、麥寮三個分隊前往搶救，所幸駕駛無大礙，自行脫困，由救護車送往麥寮長庚治療。

▲拖板車猛烈撞擊後，零件、機油噴滿地，約16時30分將現場清理完畢恢復交通。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，該車駕駛疑因晃神未查路況而撞上護欄，接獲報案後派出警力前往引導車流維護交通，惟事故車受猛烈撞擊零件、機油噴滿地，約16時30分將現場清理完畢恢復交通，台西警分局呼籲，開車時需要極高的專注力，若連續行車4小時，則須停車休息20分鐘以上，切勿疲勞駕駛、並注意車前動態，使人車都能保持在最佳狀況，以維用路人車安全。

▲拖板車撞上分隔處護欄，車頭斷裂前翻，滿地油、水一片狼籍，所幸駕駛無大礙，自行脫困，由救護車送往麥寮長庚治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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