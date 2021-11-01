獨／少女設局仙人跳搶五倍券買內褲　他帶跳蛋進房慘遭雙煞圍砍

▲16歲少女設局仙人跳，和男友搶走網友的五倍券，拿去買內褲躲旅館避風頭。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

16歲少女和郭姓成年男友、蕭姓少年疑因缺錢花用，經縝密計畫，由少女匿名上網隨機約砲，1名男子赴約後一度換飯店，仍遭郭男和蕭姓少年跟進破門持刀棍行搶，郭男奮力抵抗被砍傷，身上的五倍券和現金也被搶走，少女為躲旅館避風頭，還拿五倍券去買女用內褲備用，台北地檢署依強盜罪嫌將郭男聲押禁見獲准，少女和少年則移少年法庭審理。

檢警調查，16歲的少女先是在匿名交友軟體Cheers隨機尋找目標，確認林姓被害人上鉤後，改由蕭姓少年使用少女帳號，明示暗示勾引被害人見面發生性關係，10月30日晚上，被害人帶著跳蛋等助興用品，到八德路某旅店見到少女，此時少女的郭姓男友和蕭姓少年則分持開山刀、藍波刀、鋁棒埋伏在旅店外。

▲少女見網友上鉤後，就把帳號交給其他少年繼續勾引網友見面發生性關係。（示意圖／翻攝pakutaso）

由於被害人對旅店環境感到不舒服，臨時決定帶著少女換到附近飯店，郭男和少年眼見計畫就要失敗，此時接到少女傳來新的飯店房號，郭男和少年就持刀闖入，由郭男上前壓制被害人，恫嚇「我跟女朋友吵架，你為什麼趁機約她出來」，少年則偽稱是少女的哥哥，扮白臉假裝緩頰。

沒想到被害人即使被壓倒在床上，仍奮力起身反抗2名持刀惡煞，結果不只手被割傷，腰間也被劃出數十公分長的傷口，身上的現金2千多元、提款卡、五倍券都被洗劫一空，少女等3人得手後離開，被害人負傷報案。

少女等3人躲在西門町旅館，原本想等個幾天，風頭過後再回家，少女還拿五倍券去便利商店買了內褲備用，松山警分局獲報展開追查並策動3人到案，少女和男友都推稱整起仙人跳是由蕭姓少年策畫，警方訊後將少女和蕭姓少年移由少年法庭審理，郭姓男友則因涉嫌強盜罪，遭檢察官聲押禁見，1日獲法院裁准。

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