快訊／新進公務員不走舊制　銓敘部長坦言「退撫基金恐提早破產」

▲銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

根據《公務人員退休資遣撫卹法》第93條規定，2023年7月1日以後初任公務人員者，其退撫制度由主管機關重行建立，並另以法律定之。對此，銓敘部長周志宏1日表示，考試院正在與行政院溝通退撫新制，確定政策方向後將舉行公聽會，並坦言退撫基金有提早破產的可能性。

立法院司法及法制委員會1日邀請周志宏、考試院秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、公務人員保障暨培訓委員會主任委員郝培芝等人列席，報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

國民黨立委吳斯懷質詢時表示，根據《公務人員退休資遣撫卹法》第93條規定，2023年7月1日以後出任公務人員者，退撫制度由主管機關重行建立，並另以法律定之，詢問退撫新制目前的作業進度為何。

周志宏說明，考試院正在跟行政院協商制度設計、政策原則方向，等到原則方向確定以後，就會提到考試院考試委員的座談會，取得同意後會確定未來立法的制度方向，就會徵詢各界意見及舉辦公聽會。

吳斯懷詢問，未來制度將朝向確定提撥制、確定給付制或是混合制，周志宏則說，考試院內部正在跟行政院溝通，已經有腹案，大家有共識後就能做，但目前還沒協商完成，新進公務員退撫制度涉及行政院，一定要先協商有共識後，才會提到考試院。

吳斯懷指出，根據108年、109年的退輔基金財務狀況分析，退撫新制實施後，因為新進人員不參加退撫基金，餘額可能會提早用盡，「意思就是說會提早破產，不知道是真的還是假的」。

周志宏回應，2023年新進公務員退撫制度是全新制度，跟現行公務人員退休撫卹制度是分離的，因為沒有新進人員加入現有的退撫基金提撥，就會造成影響，「確實是會有一點影響，現有基金會有影響」。

吳斯懷再問，退撫基金是否可能提前破產，考試院及各部會如何因應，是否會有超前部署的考量。

對此，周志宏則坦言，「可能，有這種可能」，對於未來各種可行的方案，考試院都已經做了長期研究，現在只等待政策方向確定後，細部的東西都可以很快完成。

周志宏也強調，政策方向的決定，就是要跟行政院共同協商，目前應該會朝向一定的共識，有共識才有辦法推，因為相關經費還是行政院在負責。