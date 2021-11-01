　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新進公務員不走舊制　銓敘部長坦言「退撫基金恐提早破產」

▲▼銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）

▲銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

根據《公務人員退休資遣撫卹法》第93條規定，2023年7月1日以後初任公務人員者，其退撫制度由主管機關重行建立，並另以法律定之。對此，銓敘部長周志宏1日表示，考試院正在與行政院溝通退撫新制，確定政策方向後將舉行公聽會，並坦言退撫基金有提早破產的可能性。 

立法院司法及法制委員會1日邀請周志宏、考試院秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、公務人員保障暨培訓委員會主任委員郝培芝等人列席，報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

國民黨立委吳斯懷質詢時表示，根據《公務人員退休資遣撫卹法》第93條規定，2023年7月1日以後出任公務人員者，退撫制度由主管機關重行建立，並另以法律定之，詢問退撫新制目前的作業進度為何。

周志宏說明，考試院正在跟行政院協商制度設計、政策原則方向，等到原則方向確定以後，就會提到考試院考試委員的座談會，取得同意後會確定未來立法的制度方向，就會徵詢各界意見及舉辦公聽會。

吳斯懷詢問，未來制度將朝向確定提撥制、確定給付制或是混合制，周志宏則說，考試院內部正在跟行政院溝通，已經有腹案，大家有共識後就能做，但目前還沒協商完成，新進公務員退撫制度涉及行政院，一定要先協商有共識後，才會提到考試院。

吳斯懷指出，根據108年、109年的退輔基金財務狀況分析，退撫新制實施後，因為新進人員不參加退撫基金，餘額可能會提早用盡，「意思就是說會提早破產，不知道是真的還是假的」。

周志宏回應，2023年新進公務員退撫制度是全新制度，跟現行公務人員退休撫卹制度是分離的，因為沒有新進人員加入現有的退撫基金提撥，就會造成影響，「確實是會有一點影響，現有基金會有影響」。

吳斯懷再問，退撫基金是否可能提前破產，考試院及各部會如何因應，是否會有超前部署的考量。

對此，周志宏則坦言，「可能，有這種可能」，對於未來各種可行的方案，考試院都已經做了長期研究，現在只等待政策方向確定後，細部的東西都可以很快完成。

周志宏也強調，政策方向的決定，就是要跟行政院共同協商，目前應該會朝向一定的共識，有共識才有辦法推，因為相關經費還是行政院在負責。

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
身分證有這「3號碼」！　免費吃牛排
救護車鳴笛送傷患！　女騎士路口遭撞噴飛10公尺
快訊／新進公務員不走舊制　銓敘部長坦言：退撫基金恐提早破產
HowHow罕見同框鄧福如！老婆「低胸裝Cosplay」網驚
「壁紙股條」當股王賣！　傳產老闆慘賠4千萬
獨／App約砲16歲少女！　他喜開房間...2男持刀衝入房
小嫻前婆婆緊急開刀！　他急求助「喜歡我討厭我都請幫媽媽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「民進黨最怕的就是直接民意！」　江啟臣揭藍營公投戰略推手

快訊／新進公務員不走舊制　銓敘部長坦言「退撫基金恐提早破產」

八大結合健康通行證？　黃珊珊：北市準備好了！就等中央開放後台

快訊／酒吧、172家阿公店「最快16日復業」　北市府9日受理申請

北市夜店、舞場、三溫暖「最快明復業」　今開放申請！公安消防須先合格

快訊／北市社區關懷據點　開放長者內用共餐、卡拉ok、麻將、桌遊

民眾黨4大公投定調「兩好」　柯文哲突稱：公投題目實在很爛

LIVE／八大行業明起「有條件鬆綁」　北市說明復業指引

快訊／開放八大行業？　侯友宜：員工、消費者可能都要打2劑疫苗

國民黨拚夜宿凱道49天　陳亭妃：可以撐多久？

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

「民進黨最怕的就是直接民意！」　江啟臣揭藍營公投戰略推手

快訊／新進公務員不走舊制　銓敘部長坦言「退撫基金恐提早破產」

八大結合健康通行證？　黃珊珊：北市準備好了！就等中央開放後台

快訊／酒吧、172家阿公店「最快16日復業」　北市府9日受理申請

北市夜店、舞場、三溫暖「最快明復業」　今開放申請！公安消防須先合格

快訊／北市社區關懷據點　開放長者內用共餐、卡拉ok、麻將、桌遊

民眾黨4大公投定調「兩好」　柯文哲突稱：公投題目實在很爛

LIVE／八大行業明起「有條件鬆綁」　北市說明復業指引

快訊／開放八大行業？　侯友宜：員工、消費者可能都要打2劑疫苗

國民黨拚夜宿凱道49天　陳亭妃：可以撐多久？

鏟屎官打疫苗不舒服躺床整天　貓皇貼心叼玩偶陪伴超感動

「寵女魔人」柯有倫曝最常唱的歌！　發行新歌：擊敗病毒時代

新竹光臨藝術節迎500萬人　德日團隊閉幕現身！林智堅：風光時刻

高中生數學科學研究人才培育計畫　長中國中生躍上公費榜

賴銘偉「眼球爆血」：不是萬聖節特效…　日操12小時自曝驚悚近照

福州海青節甄選1232個職缺　台青月領五萬多台幣

還是想鞠躬！好市多「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

「五倍券」從口袋飛出　熱心民眾送警局...苗栗騎士揪甘心　　

「魷魚幣」交易有賺就得課稅！網瘋搶虛擬貨幣　3天暴漲700倍

謝淑薇「讓出女雙球后」原因曝　詹家姊妹跌到第30名

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

政治熱門新聞

2024總統位誰最適合？　吳子嘉揭民調分析：這個人是關鍵

何博文認沒當兵　他拿韓星打臉

快訊／外交部前部長歐鴻鍊病逝　享壽81歲

「顏清標綁架大甲媽」　周玉蔻再嗆：唯2途贖罪

感謝美再贈150萬劑莫德納　蔡英文：展現台美真朋友情誼

阿滴也朝聖的影片！網敲碗連勝文solo　前外交官：慘不忍睹

重啟核四、藻礁反三接公投　卓冠廷：侯友宜、盧秀燕應主動表態

周玉蔻嗆顏清標：有種斬雞頭發誓啊！

快訊／國民黨夜宿凱道49天碰到程咬金　路跑、文化局已申請4天路權

快訊／美宣布再贈台150萬劑莫德納疫苗　華航運送

快訊／新進公務員不走舊制　銓敘部長坦言「退撫基金恐提早破產」

美國援台累計400萬劑莫德納　總統府：真朋友

美贈台150萬劑莫德納　蕭美琴曝貨機照

「陸威專案」美軍特戰合作組　第三梯抵台時間曝

更多熱門

相關新聞

軍公教加薪快查！這職等加最多「可超過4％」

軍公教加薪快查！這職等加最多「可超過4％」

行政院長蘇貞昌今天核定民國111年軍公教調薪方案，明年元旦起加薪4%。部會官員指出，加薪以中間層第九職等，大約是秘書、視察、技正等職務加最多，可能超過4%，然後往高低兩邊職等遞減，就加薪不到4%。他說，過去都是如此，4%是以平均值來說。

菜鳥怨「年輕公務員」累爆狂加班　網：是真的

菜鳥怨「年輕公務員」累爆狂加班　網：是真的

結婚登記撲空！新人PO文酸炸...公務員怒公審

結婚登記撲空！新人PO文酸炸...公務員怒公審

做傳產年薪百萬！女友哥嗆：小市民也敢高攀

做傳產年薪百萬！女友哥嗆：小市民也敢高攀

當菜販被男友媽逼分手　她曬驚人月薪打臉

當菜販被男友媽逼分手　她曬驚人月薪打臉

關鍵字：

銓敘部周志宏退撫基金公務員吳斯懷

讀者迴響

熱門新聞

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

鄧佳華失業倒數「新藝名曝光」！

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

美國工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕

辜莞允野外脫了！

男星離婚「美麗前妻出櫃」

更多

最夯影音

更多
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面