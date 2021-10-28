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公務員好日子沒了？菜鳥怨「新來都累爆」狂加班　網有感：是真的

▲▼上班族、工程師。（圖／資料照）

▲現代年輕公務員其實都很操。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

公務員被視為鐵飯碗，許多人擠破頭就是要考上，不過實際做起來真的有這麼輕鬆嗎？一名人妻透露，她近期聽公務員好友抱怨，現在年輕一代的公務員要解決民眾難題，又要應付上級施壓，「比起之前不透明的業務累多了」，根本沒有外界想像的輕鬆。

原PO在PTT表示，公務員好友無奈地說，現在的年輕公務員「下要對民眾接受各種業務承辦跟壓力測試，上要接受上級的責任、業務承辦」，原本對方以為自己被派到偏鄉，也許工作內容不會太繁雜，至少是個鐵飯碗，「結果直屬大長官卻連公文也看不懂，程序也亂七八糟，有事情就叫下屬做。」

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▲▼示意圖,壓力,苦惱,煩惱,挑戰,困難,重,工作,加班。（圖／123RF）

▲網友發現雙北公務員最累，但服務品質確實最好。（示意圖／123RF）

以往對於公務員的印象就是穩定、準時上下班，甚至比很多水深火熱的上班族輕鬆許多，不過原PO好友說現在已經沒那麼好過，「業務量很多又很雜，新人還要輪流吃考績乙」，公務員的好日子是否已經過去了？

網友也觀察到此現象，「是，尤其雙北，有些單位加班更是常態」、「真的比以前辛苦無誤，現在中小學教師跟公務員素質高很多，操勞程度也高很多」、「4，但坦白說公務員素質變好真的有差」、「還有加班到10點的(本人經歷)」、「朋友經濟部的，幾乎天天8點後下班跟電視上報導的公務員爽度差好多」、「自己的公務員朋友也是超級忙，尤其辦活動時」、「新北單位真的會痛苦到想死」。

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