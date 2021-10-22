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當菜販被男友媽嫌棄！逼兒分手娶公務員　她曬驚人月薪打臉

▲▼錢。（圖／記者張一中攝）

▲女菜販因為職業被看不起而被迫分手，沒想到前男友最後卻娶了月薪更低的妻子。（示意圖／記者張一中攝）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼一名菜販最近在TikTok分享自己的故事，原來她曾談過一段戀愛，可惜最後卻因為前男友的母親看不起她的職業，要求兒子立刻分手，沒想到前男友最後卻娶了月薪比她低的妻子。

@_virgo52

maaf ya Bu, saya bukan calon mantu idaman yg berseragam ##GoodDayGoodJam

Little Mix - Hair -

綜合外媒報導，女網友@_virgo52最近在TikTok指出，她與前男友相戀不久後，就跟前男友回家見家長。前男友的母親一見面便詢問她從事什麼職業，沒想到當前男友的母親聽說她是一名菜販後，立刻要求她離開兒子，還聲稱兒子應該娶公務員為妻，於是這段戀情就這樣草草結束了。

@_virgo52

##bukanmaen

suara asli - AdrilFernando- DUTA SOUND MINANG

前男友與她分手不久後，就與一名女公務員結婚，還在網上炫耀新婚妻子的月薪有500萬印尼盾（約新台幣9820元）。女網友看到後，傻眼地表示，她作為菜販，一天就可淨賺70萬印尼盾（約新台幣1375元），每個月的實際收入更高達2100萬印尼盾（約新台幣元4萬元），「他妻子的月薪只夠我花一天」。

影片曝光後，網友們都被菜販的收入嚇到了，紛紛留言表示，「難怪菜販都有車有房」、「收入比公務員還高啊，好厲害」、「姐還是好好經營事業變成億萬富翁好了」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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