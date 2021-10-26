結婚登記撲空！新人酸「時間到就下班，棒棒的」　公務員怒公審

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友爆氣發文，有對新人到戶政事務所辦理結婚登記，結果逾時撲空，忍不住在IG限動開嘲諷，準時下班棒棒的。一席話惹火公務員，而網友們則反酸，「不然勒？留下來幫他這個奧客辦公嗎」、「酸民要付加班費喔」。

這名公務員在「爆怨2公社」PO出截圖，背景是戶政事務所讓新人們拍照留念的背板布景，但由於超過辦理時間，新人哀怨酸道「真的很準時耶，時間到就下班，棒棒的~。」

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這番話看在員工眼裡很不是滋味，傻眼回擊「時間到了當然下班阿，難不成要留下來替你們辦事嗎？戶政上下班時間都是固定的，自己晚到的怪誰？這樣也能酸戶政的員工？」

▲網友紛紛替公務員抱不平。（圖／翻攝自爆怨2公社）

對此，網友們也傻眼開砲，「台灣本土種鯛魚」、「時間到不下班是要怎樣」、「是怕明天新娘反悔膩，反正都是你自己的問題」、「下班不積極，頭腦有問題」、「最討厭這種擊敗人，卡點下班關門才來，要不是公司不准，我一定在你進門前關鐵門給你看」、「他多結婚幾次應該就會知道了」、「當然準時，公務人員不是提前半小時準備下班嗎」。

值得一提的是，若平日想到戶政事務所登記結婚，是不用預約登記的，若想選在假日登記，則須提前3天以上，致電到戶政事務所辦理預約事宜，或網路預約也可。