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女友家全公務員！他年薪百萬被嗆「小市民也敢高攀」錯愕了

▲▼情侶,分手,復合（圖／取自免費圖庫pexels） 

▲原PO因家做傳產，慘遭女友家人洗臉。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

公職往往給人鐵飯碗、準時上下班的印象，一名網友發文表示，因為女友爸一直認為「公務員才是最上等職業」，所以先前見到對方時，就慘遭洗臉，連女友哥哥也嗆他「小小市民也敢高攀」，讓他超無言。貼文曝光後，立刻引發熱議。

這名網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上貼文，提到他家是做傳產的，雖然不到很有錢，但生活也算好過，怎料日前到女友家作客，卻遭對方家人洗臉。

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原PO表示，女友爸是台電的退休人員，退休金可以養活全家人，女友媽是公立學校的主任，女友哥哥則是政府公務員；因此，女友爸一直認為只有公務員才是最上等的職業，「其餘都是下品」。

▲情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO感謝女友對他的愛，但對方家人的嘴臉卻讓他覺得很噁心。（示意圖／取自Pexels）

「我女友都是在對抗他家人坦護著我！」原PO去了女友家後才知道，原來女友一直幫他說話，只可惜女友爸仍堅持，若沒有公務員背景、沒有薪水7萬元以上，「不要跟我女兒來往」，這樣才不會餓死。

除了女友爸外，女友哥哥說話更不留情面，還直接嗆「小小市民也敢高攀喔？」原PO慘遭洗臉後不解，難道現在只有公務員才是最上等的職業？傳產年收百萬也不算是個人？雖然感謝女友對他的愛，但對方家人的嘴臉卻讓他覺得超噁心。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「眼光高，傳統產業可是細水長流的呢」、「自我感覺良好，你娶這種家庭的女兒，將來面對對方的家庭，恐怕也是鳥事一堆」、「公務人員月薪要7萬元以上也不簡單吧」、「老一輩的觀念都這樣～無言」、「不然先來當兵，也算半個公務員」。

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關鍵字：

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