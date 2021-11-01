快訊／「邊境目前仍管制」　蘇貞昌下令指揮中心可調整春節返鄉檢疫

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）。



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌1日上午召開防疫會議，會中針對春節返鄉人潮，估計將較去年成長，因此請指揮中心依照專業判斷，進行返鄉檢疫措施之調整，方便春節返鄉國人能夠提早進行機票及旅宿等安排。

蘇貞昌上午在會中表示，感謝國人同胞配合以及中央、地方防疫人員的辛勞，目前國內疫情目前控制得宜，而防疫成果得來不易，惟因Delta變異株仍在國際間流行，更有流行性更強的新型變異株在境外移入的病例中驗出，因此相關邊境管制措施仍須維持。

不過，蘇貞昌也指出，有鑒於國內疫情穩定，預估春節返鄉人潮將較去年成長，在兼顧國內疫情狀況、整體防疫量能，以及疫苗涵蓋率不斷提升等因素下，請指揮中心依照專業判斷，進行返鄉檢疫措施之調整，方便春節返鄉國人能夠提早進行機票及旅宿等安排，而相關措施之細節，於今日下午由指揮中心向國人報告。

指揮中心在會中向蘇貞昌報告，在兼顧國內病毒防護力，以及國內防疫旅宿/集中檢疫所量能的考量之下，原規劃於明年1月1日起開始實施的農曆春節返鄉檢疫措施，可提前半個月改自今年12月14日開始實施（至明年2月14日），以方便返鄉國人安排檢疫處所。