「國民黨配合中國亂台灣」　蘇貞昌揭：他們沒招了只剩亂

▲民進黨公投說明會屏東場。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

面對12月18日登場的四項公投案，行政院長蘇貞昌31日繼續南下屏東開講，呼籲選民投下4個不同意。他也指出，不能讓國民黨配合中國，只有一個台灣，不能這樣亂，國民黨已經沒招了，只剩下「亂」，不認同台灣也不能跟大家一起做事，只好亂。

民進黨正面迎戰年底的四項公投案，第一週的第二天，由副總統賴清德、蘇貞昌領軍南下屏東開講，下鄉到第一線跟民眾說明重啟核四、公投綁大選、反萊豬、三接等案，要投下4個不同意票。

蘇貞昌在開講一開始，秀出國民黨在國會丟豬內臟的畫面表示，總統蔡英文這麼認真打拼，希望替台灣做事，偏偏國民黨配合中國都在亂，不僅不讓他在立法院上台施政報告，還把豬內臟丟得整個議場都是，「這樣的國會被國際笑，成何體統」。

「國民黨在立法院亂之後，現在要亂全台，要亂四個公投」。蘇貞昌說，國民黨想建核四，卻又封存核四，15年總共花了3000億元新台幣，但一度電都沒有發過，這一定要投下不同意票。

在藻礁公投案方面，蘇貞昌指出，馬英九時代規劃區域多達232公頃，面積大10倍且包含大潭藻礁緊鄰觀新藻礁，不過蔡英文政府，則規劃縮小為23公頃，還能避開大潭潮間帶藻礁區域，再外推455公尺，不必浚挖。

在美豬議題上，蘇貞昌說，馬英九時代就開放含萊劑的牛肉，已經吃了9年，而美牛進口從一年1萬8000噸，成長了三倍到6萬4000噸。他表示，現在民進黨政府就是以同樣萊劑標準的豬肉要開放進口，政府也啟動台美貿易，台美對話TIFA已經開始重新恢復對話。

蘇貞昌進一步說，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅日前稱自己與孩子都吃美國豬肉，「貿易總不能我們要賣別人、別人卻不能來」，尤其我們現在要參加CPTPP，台灣的水果要出口。他指出，如果CPTPP的11個會員國家都接受進口含萊劑的肉品，只有台灣不行，也說不通，「 就像中國突然禁屏東鳳梨、蓮霧」。

在食安方面，蘇貞昌強調，政府會做到安全把關肉品，若台灣不能如期加入CPTPP，中國卻申請加入成功，中國、國民黨就會得逞，他們的目的就是要亂台灣，因此這一案一定要投下不同意，不能讓國民黨配合中國。

蘇貞昌說，這些事情應該要理性討論，只有一個台灣，不要這樣亂，國民黨「沒步」（沒招了），只剩下「亂」，不認同台灣也無法跟大家一起好好做事，只好這樣亂。