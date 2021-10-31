柯文哲：民進黨為讓蘇貞昌選新北市長　停掉深澳電廠「被迫蓋三接」

▲柯文哲出席民眾黨苗栗黨部開幕。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

四大公投將於12月18日舉行，民眾黨原先定調為「兩好兩壞」，但距離投票日剩下不到2個月，民眾黨改定調為「兩好」。民眾黨主席柯文哲31日受訪時僅說，此次公投最大問題是變成藍綠意識形態對決，民進黨當年為了讓蘇貞昌選新北市長，停掉深澳電廠，現在被迫蓋第三天然氣接收站。

四大公投原本預計在8月舉辦，但受到疫情影響，延後至12月18日進行；民眾黨過去主張「兩好兩壞」，不過距離不到2個月的時間，改定調為「兩好」，意即在「反萊豬」、「護藻礁」公投投下贊成票，另外2項公投開放讓支持者自行選擇，

柯文哲31日赴民眾黨苗栗縣黨部開幕活動，被問到關於民眾黨內對公投定調為「兩好」，柯文哲表示，此次公投最大的問題就是變成藍綠意識形態的對決，其實更重要的應該是討論；以外科為例，若要幫癌症病人做治療，並不是只有開刀或化療或標靶治療，而是採混合方式。

柯文哲說，自己在很多場合都表明「我反對核四」，可是核四不蓋，那能源問題怎麼解決？像是藻礁一事，當時就是把深澳電廠停掉，改蓋第三天然氣接收站，「我問你當年停掉深澳（電廠）是憑什麼理由？你就是當年（意指2018年）只為了讓蘇貞昌選新北市長，為了這個政治上的理由，把整個深澳電廠的環評都突然停掉！」所以現在被迫蓋第三天然氣接收站。

柯文哲認為，這個社會需要討論、對話，大家理性解決，但不幸看到仇恨動員，「這不是我們喜歡的。」

被問到是否支持「護藻礁」公投、反對重啟核四？柯文哲提及，保護藻礁是一種環保態度，台灣現今的能源政策很混亂、搞不清楚，包括在立法院杯葛也亂七八糟，都沒實際解決問題，「剛剛聽到一句話很有趣，你要就『解決問題』，不然就『解釋問題』，不能『不解決也不解釋問題』，這樣就會變成執政的傲慢。」