行程跑到掛急診太累了？　陳吉仲：個人隱私已一切正常

▲陳吉仲強調自己身體一切正常。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

民進黨昨天在屏東舉行第二場「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，行政院長蘇貞昌和農委會陳吉仲等人出席，蘇貞昌提到陳吉仲累到掛急診，陳今（1日）表示，現在一切正常，至於詳細是什麼狀況造成則是隱私。

立法院經濟委員會今審查111年度中央政府總預算案關於農委會及所屬單位預算部分，會前媒體關心陳吉仲掛急診，他表示，現在就站在這裡，星期六醫師讓他出院，現在一切正常，至於是太累還是感冒？陳說「個人隱私就保留」，不過自己是做田人，運動又不錯，很快恢復，今天才可到經委報告農委會預算。

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記者追問是太累？接下來還有很多場說明會，是不是沒時間休息，陳吉仲說，就是「無法跑行程」，不過，感謝醫師治療跟藥物，本來農委會假日就有很多行程，很樂意在公投前將政策跟全國民眾、農民說明。有媒體再問這樣衝衝衝會擔心身體受不了？陳表示不會，還說自己身體很強壯，平常跑步、運動，從事農業生產應該都沒問題，過去就是一週7天都有排行程，只是利用假日把4個公投政策說明。

另外，根據統計近來民眾對物價上漲非常有感，農產品部分是不是也會慢慢漲價？陳吉仲提到，其實從去年新冠肺炎疫情爆發，行政院長蘇貞昌就要求農委會「穩定供應國內消費者農產品」，因此幾乎每個月都在盤點。有關通膨對農產品價格影響，以米的價格為例「非常穩定」，現在進入冬天，蔬菜盛產期也沒問題，比較關心的是畜產跟漁產，豬肉都在綠燈區，現在批發價格7500元上下，肉雞、土雞批發市場過去這一個月也很穩定， 雞蛋也是。