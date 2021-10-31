非六都「永續城市特優獎」　嘉義市經濟力、社會力、環境力獲肯定

▲今周刊2021年永續城市調查，嘉義市榮獲永續城市特優 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

《今周刊》舉行「2021年永續城市調查」記者會，嘉義市於非六都組獲得「永續城市特優獎」，此外在過去1年施政滿意度、縣市政府行政效率、縣市首長未來1年施政信心、防疫表現滿意度、經濟力、社會力與環境力三力的分數等，嘉義市均位於前段班。

黃敏惠感謝今周刊團隊給予肯定，嘉義市很小，但我們有很大的能量。永續城市的理念也是台灣人的精神，沒有挑戰與困難，大家不會看到這個城市這麼努力。我們沒有科學園區，但我們與鄰近縣市攜手合作，期望成為台灣西部走廊新都心；我們人口密度是全台第二高，但本島確診個案數最低；嘉義市更是全台第一個高齡友善示範城市。

SDGs永續發展指標的精神，就是嘉義市「全齡共享･世代宜居」的願景。2021台灣設計展即將在嘉義市登場，也希望大家來體驗「家意-以城為家」的熱情款待。

《今周刊》2020年以聯合國SDGs十七項永續發展指標為準則，舉辦「六都永續城市」評比調查。2021年進一步針對21縣市（不含連江縣），以社會力、經濟力、環境力三面向調查58項統計指標，占比七成，居民民意調查占三成，綜合評比後，分別於六都、非六都組選出「永續城市特優獎」、「永續城市優等獎」、「社會力、經濟力、環境力特別傑出獎」、「最佳首長信任獎」等，今年特別增設「最佳防疫表現獎」。