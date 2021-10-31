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重現「木都」風華護老屋　嘉義市整建維護工作坊開放報名

▲▼ 嘉義市整建維護工作坊開始報名。（圖／嘉義市政府提供）

▲維護老屋風華，嘉義市整建維護工作坊開始報名。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市素有「木都」的美稱，舊市區豐富的木造建築是城市最美的風景之一，散步在嘉義市區的街頭，隨處可見帶著濃厚歷史感的老木屋佇立在街頭，隨意走進一間咖啡廳，抬頭赫然發現現代外表裏頭卻藏著木頭的靈魂。作為台灣過去木業城市之首，至今據統計嘉義市仍擁有超過6千棟木造建築。這些歷經幾十載而存在，是嘉義獨一無二的寶貴資產。

▲▼ 嘉義市整建維護工作坊開始報名。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市整建維護工作坊開始報名。（圖／嘉義市政府提供）

為了延續木都的特色及價值，並活化舊市區機能及經濟發展，市府都市發展處配合嘉義市的地方創生事業-老屋活化街區再生策略，以都市更新之整建維護手法，推動本市木造建築修繕再利用，達到地區特色保存、產業復甦與都市防災等目標，成為舊市區街區活化再生的示範。

▲▼ 嘉義市整建維護工作坊開始報名。（圖／嘉義市政府提供）

為了讓民眾了解木造建築如何整建維護以及活化老屋生命力，市府都市發展處將於11月6日（六）、11月7日（日）舉辦2場工作坊，透過介紹木造建築整建維護之多元實際案例與樣態，說明木造建築常見之問題與建築維護方式、現代化營造工法或整修方式，以深入淺出方式，邀請專業者與有興趣民眾一同參與，共同了解如何推動木造建築整建維護，歡迎民眾踴躍報名參加。

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