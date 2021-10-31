嘉義市「空氣品質感測物聯網」　形成密度全國第一

▲嘉義市空氣品質感測物聯網 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府致力於透過智慧科技面對空污問題，自2018年起便展開「空氣品質感測物聯網」佈建計畫，形成密度全國第一之感測物聯網，並應用物聯網科技協助空污管制，改善微尺度的空氣污染問題。透過將200點空品微型感測器細分12群管理，標定市內5大PM2.5污染熱區，因地制宜擬定改善策略，改善熱區污染，守護市民健康。

嘉義市自有空氣污染源少，各項污染物排放量於全國佔比不到1%，卻因位處中南部下風處及地理位置相對內陸，空氣品質深受市境之外移入污染影響。2021年初因大環境氣象擴散條件不佳使得區域空氣品質相對較差，造成今年截至9月止行政院環境保護署嘉義監測站PM2.5平均濃度較空氣品質感測物聯網去年同期上升。惟在大環境空品狀態不佳下，嘉義市仍積極克服先天劣勢，應用空品感測物聯網針對市內熱區污染特性導入對應管制措施，促成5大PM2.5污染熱區濃度降低，今年截至9月止平均濃度較去年同期改善8.4%，其中又以東(含共和)市場熱區改善成效尤為顯著，較去年同期改善11.9%。

東(含共和)市場是嘉義人的「大灶腳」，每天進出車流量高達萬輛以上，其污染源多來自汽機車及市場內餐飲油煙排放等，為保障市民健康，嘉義市政府環境保護局於109年10月20日公告東(含共和)市場為空氣品質維護示範區，管制未定檢二行程機車不得進入，於市場周邊出入口架設6組車牌辨識系統輔助管制，並針對餐飲油煙加強輔導業者裝設油煙防制設備及落實保養維護等，以減少相關污染排放。

此外，環保局亦與鄰近東(含共和)市場之民族國小合作改善該市場空氣品質，該校獲選教育部數位學習深耕計畫，發展「創客雲湧百年東市場」跨領域課程，從動手組裝可偵測PM2.5的「空氣小屋」親手測量了解生活環境的空氣品質，更於去(109)年底發起「親子護空品踩街活動」，帶著孩子走進市場向民眾宣導空氣品質保護的具體作法，透過孩子們純真的訴求，讓民眾重視並養成環保的生活習慣。

嘉義市政府環境保護局表示，為實現「SDGs目標11：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，將持續致力於提升空氣品質，讓市民呼吸更清淨的空氣，也呼籲市民一同落實環境保護工作，讓嘉義市成為「全齡共享‧世代宜居」的永續幸福城市。