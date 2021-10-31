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嘉義市績優志願服務人員表揚大會 　43人服務時數超過2千小時

▲▼ 嘉市110年度績優志願服務人員表揚大會。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市110年度績優志願服務人員表揚大會。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府日前舉辦「110年度績優志願服務人員表揚大會」，計有43人榮獲金質獎(服務時數2000小時)，59人榮獲銀質獎(服務時數1500小時)，84人榮獲銅質獎(服務時數1000小時)，共計186人得獎。同時今年也表揚在嘉義市政府110年志願服務績效評鑑獲得績優成績的8個市府局處單位，市長黃敏惠頒獎給每位志工、團體，並開心地與辛苦的志工合照。

▲▼ 嘉市110年度績優志願服務人員表揚大會。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，台灣最重要的就是人情味，每一個人到每一個地方，都會比別人有更多貢獻和努力，志工願意奉獻那麼多的時間、心力，因為這個是價值；今年志願服務法施行屆滿20年，這些年來，志工能量不斷擴展，為社會無私付出、貢獻才能，並且盡心盡力補足社會上不足的地方；另外嘉義市防疫工作有所有志工的幫忙，讓嘉義市的確診個案為全台最少的城市，我們共同守住這嚴峻的疫情，感謝所有的志工。

▲▼ 嘉市110年度績優志願服務人員表揚大會。（圖／嘉義市政府提供）

今年獲得金質獎的志工伍美華表示，自民國81年開始就號召部份從業人員為教養院、貧困家庭、獨居老人及殘障團體等弱勢團體提供義務剪髮服務，只要有時間都會去協助義剪，也會在校園、社區宣導反求職防騙、反家暴及性侵害等活動；「施比受更有福」就是擁有比較多的人，才可以幫助別人，因此，能幫助別人的人，比受到幫助的人更幸福，記得在96年在市府中庭辦理嘉義市第一次百人義剪的感動，及每當為他們剪髮時，從他們看到眼神看到感激，更能感受人與人溫暖的互動，都讓我覺得自己無比幸福。

▲▼ 嘉市110年度績優志願服務人員表揚大會。（圖／嘉義市政府提供）

「將小朋友及視障者視為家人!」擔任志工22年金質獎志工劉麗玫表示，她擔任過興嘉國小故事媽媽、民生國中交通導護及盲人協會志工，因為老公及小孩是視障，知道視障者的生活的困難與種種不便，因此在102年志願到嘉義市盲人服務福利協進會擔任志工，她與志工夥伴一同學習「視障定向」，即以「幾點鐘方向」引導，甚至戴眼罩與夥伴走上馬路體驗視障者生活，並彼此學習如何引導視障者，並獲得衛福部導盲志工證書；一路以來，引領他們一起跳舞、射箭及划船，現為該協會總幹事的她，「做就對了!」是她的座右銘，秉持著有捨必有得的精神，持續開心地服務人群。

社會處表示，今年適逢志願服務法施行屆滿20週年，嘉義市政府在之前辦理了相關慶祝活動─「我是志願服務通！」線上有獎徵答活動，希望透過活動讓市民朋友更認識志願服務，進而投入志願服務的行列，除了滿足自我實現的需求，更能成為政府有力的後盾，今天也由黃敏惠市長抽出有獎徵答活動前三獎的3名幸運兒。

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