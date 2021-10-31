呼應2030雙語國家政策　嘉義市推動雙語教育暨全市英語日

▲ 「嘉市萬聖 雙語零距離」嘉義市雙語教育元年暨2021全市英語日揭幕活動。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府在宣信國小舉辦「嘉市萬聖 雙語零距離」嘉義市雙語教育元年暨2021全市英語日」揭幕活動，邀請全市各國小約120位師生組隊參加，並以全英語進行闖關，通過嘉義市13位外師關主的考驗，才能獲得代表勝利的「南瓜盃」，現場充滿英語對話及闖關歡樂聲，宛如置身異國節慶嘉年華會。嘉義市長黃敏惠與眾貴賓放入學習語言所需要的六項材料，宣布嘉義市雙語教育元年與2021年全市英語日的正式啟動。

黃敏惠表示，嘉義市的教育發展綱領「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」四大願景中，我們不斷重視人文科技及創新，但是培養出具有全球素養與國際視野的人才也很重要；市府要讓孩子在生活中自然融入英語學習，因此在自100年起陸續建置興嘉及民族兩所國際英語學院，108學年度起開始推動各項雙語教學計畫，109學年度起市府挹注資源讓各公立國中小學「校校有外師」，至110學年度推動『部份領域雙語教學計畫』引進更多外籍英語教師，並以「嘉義市英語教學資源中心」為推動全市雙語教學之專責單位，期能全方位擴展各校雙語教學環境、營造英語友善學習情境，用嘉義市城市隊的力量，使嘉義市成為具有國際競合力的雙語城市。

「從遊戲中學習!」黃敏惠說，今天是全嘉義市的英語日，藉由10/31萬聖節來臨前之際，每一位外師及老師與孩子們用全英文對話，不僅透過闖關遊戲學習，而且可以體會萬聖節的意義和價值；今天每一位孩子、老師精心的打扮、活潑的外師，這就是嘉義市生動、精彩、有內涵的教育，讓孩子自然而然地學習到外語。

教育處處長林立生表示，嘉市萬聖 雙語零距離」活動是為了慶祝嘉義市雙語教育元年，同時也為全市英語日(萬聖節主題)拉開序幕，活動結合「萬聖節」南瓜與「哈利波特」魔法的元素，由全市13位外籍英語教師與嘉義市家長協會合作，精心規劃設置「魔法世界」的10個關卡，由自本市20所小學組成不同隊伍(每隊1名老師、5名學生)，以英語合作玩遊戲，只要集滿魔法地圖上的南瓜章，完成「南瓜盃的考驗」，就可回到九又四分之三月台(服務台)領取魔法好禮。

活動開始由「嘉義市雙語學習學校校長」黃敏惠帶領所有親師生煉製「魔法南瓜湯」，依序放入學習語言所需要的「勇氣Courage」、「自信Confidence」、「想像力Imagination」、「表達力Expressiveness」、「求知慾Curiosity」和「恆心perseverance」六項材料，再放入調味包「嘉義市英語教學資源中心」，融入「資源、外師、團隊、平台與諮詢」，煮出一鍋「提升英語學習、精進雙語教學」的美味好湯，並熬煉出象徵開啟前往未來世界的「魔法之鑰」開啟試煉闖關之門，也象徵嘉義市雙語教育元年與2021年全市英語日正式啟動!

雙語教育之目的在讓學生能充分運用其所有語言能力進行有效學習，且自然而然地在生活中使用不同的語言，並建立對於不同語言文化的尊重與理解。嘉義市政府透過爭取計畫與挹注資源，期望從建置學校各種雙語環境中，讓學生透過英語發展多元智能，深化學生以英語為工具，涵養多元文化與國際理解的溝通能力。今年特別投入經費於英語教學資源中心(ETRC)設置專屬人力，從「整合資源、引進外師、連結團隊、打造平台、提供諮詢」全方位推動全市雙語教育。

林立生表示，今年外師除了自聘11位外，再加上有2個英文學院共4位外師，另外教育處跟國教署爭取部分領域雙語教學計畫，聘請5位外師在嘉北國小、宣信國小、文雅國小、民族國小及北興國中服務，所以嘉義市未來會有20名外師。

呼應『2030雙語國家』政策，嘉義市透過雙語教育的落實實施，希望能培養孩子以全球溝通力為目標，從溝通基本能力的提升，並結合國際教育拓展學子國際視野，增加國際競爭力，讓嘉義市的孩子「在地行動、全球鏈結」，從嘉義市到世界(from Chiayi City to the world), 勇敢自信的向前邁進。



今天闖關活動如英文繞口令、滾南瓜等遊戲，各校小朋友與外師及老師說起流利的英文闖關，在在顯示嘉義市對英文教育的用心。