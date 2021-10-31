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台中全民運動派對闖關拿好禮　不忘行銷總獎金逾3億購物節

▲▼台中市政府舉辦全民運動派對闖關拿好禮，不忘行銷總獎金逾3億購物節。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府舉辦全民運動派對闖關拿好禮，不忘行銷總獎金逾3億購物節。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任以來積極推動各類體育運動，持續打造「酷運動、酷城市」為目標，運動局31日在市民廣場舉辦「2021年國民體育日台中市全民運動派對」，現場有運動趣味闖關、親子律動遊戲等活動，只要完成闖關，就能獲得精美禮品，運動局也不忘行銷台中購物節，呼籲民眾下載APP，天天抽5千元、週週抽10萬元、月月抽百萬現金，以及最終壓軸好宅，加碼獎項總額逾3億元。

▲▼台中市政府舉辦全民運動派對闖關拿好禮，不忘行銷總獎金逾3億購物節。（圖／台中市政府提供）

運動局表示，這次活動主要在宣導健康運動觀念，並且推廣新興運動理念，現場除落實防疫外，周邊也設立體驗活動及宣導攤位，整點時刻主舞台也有精彩的表演，活動一整天不間斷。

▲▼台中市政府舉辦全民運動派對闖關拿好禮，不忘行銷總獎金逾3億購物節。（圖／台中市政府提供）

運動局表示，全民運動已成為現今社會主流，盧市長上任以來積極推動各類體育運動，持續打造「酷運動、酷城市」為目標，未來也將持續推廣及將運動向下扎根、培養本市體育人才與辦理各項體育活動，提供市民有更好、更多的運動活動及運動環境，也希望市民朋友能透過規律的運動促進身心健康，提升本市運動人口。

▲▼台中市政府舉辦全民運動派對闖關拿好禮，不忘行銷總獎金逾3億購物節。（圖／台中市政府提供）

運動局也不忘行銷「2021台中購物節」，購物節已從10月10日開始，直到12月9日，活動天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽百萬現金，以及最終壓軸好宅，加碼獎項總額逾3億元！

▲▼台中市政府舉辦全民運動派對闖關拿好禮，不忘行銷總獎金逾3億購物節。（圖／台中市政府提供）

出席全民運動體驗活動者，包括運動局專門委員周崇琦、台灣運動休閒健康發展協會理事長鄭清榮、台中藍鯨女子足球隊呂桂花教練、台中市體育總會飛盤委員會副總幹事楊宗勳、台中市體育總會法式滾球委員會張家菖總幹事、台中市豐原區體育會迷你網球委員會張喜銘主委、台中市匹克球協會秘書長林家賢等人。

▲▼台中市政府舉辦全民運動派對闖關拿好禮，不忘行銷總獎金逾3億購物節。（圖／台中市政府提供）

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