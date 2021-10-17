▲超好「孕」！台中準媽咪買2萬電腦爽中10萬購物節現金。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中購物節第一週送出3140萬元現金，已抽出6000多位現金獎得主，16日首週抽出周周抽10萬元現金獎，市民限定獎得主誕生。一名有孕在身、家住豐原的黃小姐買2萬元的電腦後登錄發票，爽中10萬元現金；另一位陳先生更幸運，以消費電動機車的發票，連續抽中兩次現金獎。

陳先生表示，為參加購物節活動，特地在10月10日活動起跑後再下訂，且購買店家還是合作商家，消費金額3倍計，昨日接到電話通知時還以為是朋友開玩笑。陳先生更透露，自己每年都參加台中購物節，但連兩屆都沒抽中，這次中獎非常幸運，明年一定會繼續參加，中獎後也跟朋友們推薦，趕快下載台中購物節APP，把握難得機會。

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另位幸運得主黃小姐則分享，家中電腦故障後，因先生工作需要，因此領到振興券後就購買新電腦，並將消費金額約2萬元的發票登錄，加上合作店家3倍累計，提升中獎機會，沒想到一登錄發票就接到通知，覺得不可思議，包括爸媽、公婆及哥哥們也都立即下載App，加入購物節活動行列。

市府說明，「台中購物節」APP發票登錄總金額已累計9.9億元，活動APP總累積下載量已突破62萬次，購物節活動從10日起跑至今已抽出7000位5000元得獎者，早消費早登錄，中獎機會就越大。