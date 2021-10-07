▲楊勇緯為台中購物節代言，盧秀燕宣布再加碼10支iPhone 13。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

2021台中購物節將在雙十連假起跑，台中市長盧秀燕今天公布新代言人、奧運柔道男神楊勇緯，在當場宣布除了天天抽5000元現金，要發出6萬個紅包、最大獎千萬好宅外，再加碼送10支iPhone 13，盧秀燕直言「市府要送的是3萬多元、高規格的iPhone 13，現在大缺貨，市府下單也要等一個月才能拿到！」

盧秀燕表示，楊勇緯今天代表台中參加全大運，所以無法出席活動，但楊勇緯有表達會把振興券用在台中，也感謝楊勇緯在訓練期間百忙中抽空幫台中市拍代言廣告。

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盧秀燕也提到，去年台中購物節創造90億元商機，今年期盼能破百億元，另外也感謝台中市議會昨天通過3.5億元振興加碼方案，市府也會遵照議會建議，增加市民專屬抽獎，包括周周抽2組10萬元現金，月月抽1組百萬元現金，「台中市跟其他現在不同，不會用券、點數來回饋，民眾到台中消費可以換現金！」

台中購物節自10月10日起到12月9日，為期兩個月，民眾在台中市內店家消費，並下載台中購物節App登錄發票，消費金額美累計滿500元就可以獲得一個抽獎序號，即有機會抽到大獎。